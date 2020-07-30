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طقم تعقيم هدية لكل حاج ضِمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

حرصًا من رئاسة الحرمين على صحة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتجهيز هدايا لحجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة عن طقم تعقيم مكون من معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة ومظلة لكل حاج؛ وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

وجهّزت الرئاسة محتويات الهدايا في أكياس مغلقة ومعقمة ومُعَدّة للاستخدام الواحد؛ وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله الحرام متعلقات خاصة به.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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طقم تعقيم هدية لكل حاج ضِمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتجهيز هدايا لحجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة عن طقم تعقيم مكون من معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة ومظلة لكل حاج؛ وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

وجهّزت الرئاسة محتويات الهدايا في أكياس مغلقة ومعقمة ومُعَدّة للاستخدام الواحد؛ وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله الحرام متعلقات خاصة به.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:36 AM

طقم تعقيم هدية لكل حاج ضِمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

حرصًا من رئاسة الحرمين على صحة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتجهيز هدايا لحجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة عن طقم تعقيم مكون من معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة ومظلة لكل حاج؛ وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

وجهّزت الرئاسة محتويات الهدايا في أكياس مغلقة ومعقمة ومُعَدّة للاستخدام الواحد؛ وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله الحرام متعلقات خاصة به.

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