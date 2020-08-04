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محتوى توعوي لمنسوبي رئاسة الحرمين عن كورونا على الشاشات الإلكترونية

بغرض تثقيفهم بشأن كل الإجراءات الاحترازية من الفيروس وكيفية الوقاية منه

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بعمل محتوى لمنسوبي الرئاسة مناسباً وثرياً لعرضه على الشاشات الإلكترونية؛ وذلك من منطلق حرص الرئاسة على تثقيف منسوبيها بمحتوى يتحدث عن كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن محمد المسعودي أن وحدة المحتوى والمعلومات تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأفاد "المسعودي" بأنه تم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية في مبنى الرئاسة؛ لتنبيه الموظفين على أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان العمل في بيئة آمنة.

وتضمنت التوجيهات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محتوى توعوي لمنسوبي رئاسة الحرمين عن كورونا على الشاشات الإلكترونية
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بعمل محتوى لمنسوبي الرئاسة مناسباً وثرياً لعرضه على الشاشات الإلكترونية؛ وذلك من منطلق حرص الرئاسة على تثقيف منسوبيها بمحتوى يتحدث عن كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن محمد المسعودي أن وحدة المحتوى والمعلومات تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأفاد "المسعودي" بأنه تم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية في مبنى الرئاسة؛ لتنبيه الموظفين على أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان العمل في بيئة آمنة.

وتضمنت التوجيهات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:37 PM

محتوى توعوي لمنسوبي رئاسة الحرمين عن كورونا على الشاشات الإلكترونية

بغرض تثقيفهم بشأن كل الإجراءات الاحترازية من الفيروس وكيفية الوقاية منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بعمل محتوى لمنسوبي الرئاسة مناسباً وثرياً لعرضه على الشاشات الإلكترونية؛ وذلك من منطلق حرص الرئاسة على تثقيف منسوبيها بمحتوى يتحدث عن كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن محمد المسعودي أن وحدة المحتوى والمعلومات تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأفاد "المسعودي" بأنه تم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية في مبنى الرئاسة؛ لتنبيه الموظفين على أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان العمل في بيئة آمنة.

وتضمنت التوجيهات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية.

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