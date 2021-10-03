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"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.541 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 1.008 ألغام مضادة للدبابات، و 526 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 36 لغماً مضاداً للدبابات و123 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 930 لغما مضادا للدبابات بمديرية اليتمة، وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، كما استطاع فريق "مسام" من نزع عبوة ناسفة واحدة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 104 ذخائر غير متفجرة في مديرية المسيمر بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية مأرب، و5 ألغام مضادة للأفراد بمديرية رحبة بالمحافظة ذاتها.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات و200 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و12 لغما مضادا للدبابات و 8 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 15 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر سبتمبر إلى 7.326 لغماً، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 278 ألفاً و601 لغم، زرعتها المليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.541 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 1.008 ألغام مضادة للدبابات، و 526 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 36 لغماً مضاداً للدبابات و123 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 930 لغما مضادا للدبابات بمديرية اليتمة، وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، كما استطاع فريق "مسام" من نزع عبوة ناسفة واحدة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 104 ذخائر غير متفجرة في مديرية المسيمر بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية مأرب، و5 ألغام مضادة للأفراد بمديرية رحبة بالمحافظة ذاتها.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات و200 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و12 لغما مضادا للدبابات و 8 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 15 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر سبتمبر إلى 7.326 لغماً، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 278 ألفاً و601 لغم، زرعتها المليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
05:22 PM

"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.541 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 1.008 ألغام مضادة للدبابات، و 526 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 36 لغماً مضاداً للدبابات و123 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 930 لغما مضادا للدبابات بمديرية اليتمة، وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، كما استطاع فريق "مسام" من نزع عبوة ناسفة واحدة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 104 ذخائر غير متفجرة في مديرية المسيمر بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية مأرب، و5 ألغام مضادة للأفراد بمديرية رحبة بالمحافظة ذاتها.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات و200 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و12 لغما مضادا للدبابات و 8 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 15 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر سبتمبر إلى 7.326 لغماً، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 278 ألفاً و601 لغم، زرعتها المليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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