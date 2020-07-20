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"عبدالله بن خالد بن سلطان" يشكر خادم الحرمين لتعيينه في مجلس "الفروسية"

نوه بدور ولي العهد في الارتقاء بالرياضة وفقًا لرؤية السعودية

رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه عضوًا في مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أتشرف بهذه الثقة الملكية الغالية لخدمة هذه الرياضة النبيلة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة منذ عهد المؤسس - رحمه الله -، سائلاً المولى - عز وجل - أن أكون عند حُسن ظن مقام سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لتحقيق تطلعاتهما في الارتقاء برياضة الفروسية في السعودية إلى أعلى المستويات بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030 بالنهوض بالرياضة في السعودية بمختلف أنواعها".

واختتم تصريحه قائلاً: "كما يسرني تهنئة الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح، وأن نسهم سوية في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة لخدمة هذه الرياضة العريقة".

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"عبدالله بن خالد بن سلطان" يشكر خادم الحرمين لتعيينه في مجلس "الفروسية"
سبق

رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه عضوًا في مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أتشرف بهذه الثقة الملكية الغالية لخدمة هذه الرياضة النبيلة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة منذ عهد المؤسس - رحمه الله -، سائلاً المولى - عز وجل - أن أكون عند حُسن ظن مقام سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لتحقيق تطلعاتهما في الارتقاء برياضة الفروسية في السعودية إلى أعلى المستويات بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030 بالنهوض بالرياضة في السعودية بمختلف أنواعها".

واختتم تصريحه قائلاً: "كما يسرني تهنئة الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح، وأن نسهم سوية في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة لخدمة هذه الرياضة العريقة".

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:14 AM

"عبدالله بن خالد بن سلطان" يشكر خادم الحرمين لتعيينه في مجلس "الفروسية"

نوه بدور ولي العهد في الارتقاء بالرياضة وفقًا لرؤية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه عضوًا في مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أتشرف بهذه الثقة الملكية الغالية لخدمة هذه الرياضة النبيلة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة منذ عهد المؤسس - رحمه الله -، سائلاً المولى - عز وجل - أن أكون عند حُسن ظن مقام سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لتحقيق تطلعاتهما في الارتقاء برياضة الفروسية في السعودية إلى أعلى المستويات بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030 بالنهوض بالرياضة في السعودية بمختلف أنواعها".

واختتم تصريحه قائلاً: "كما يسرني تهنئة الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح، وأن نسهم سوية في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة لخدمة هذه الرياضة العريقة".

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