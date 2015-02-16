الأمن البيئي يوقف 19 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

العقوبة غرامة 500 ريال لكل متن إبل و200 لكل رأس غنم

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، (13) مواطنًا و(6) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (441) متنًا من الإبل و(113) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.