لمُحبي البن.. أرقام مثيرة عن "القهوة في المملكة" يتصدّرها 80 ألف طن

13 محافظة بالمنطقة الجنوبية تجذب الأنظار.. و"الخولاني" لتحقيق الاكتفاء

أكّد تقرير لقناة الإخبارية، أن معدل استهلاك المملكة للبن بلغ 80 ألف طن؛ حيث تعد السعودية من أعلى دول العالم في حجم الاستهلاك.

ولفت التقرير إلى أن معدل الإنفاق على إعداد القهوة تجاوز المليار ريال استناداً إلى بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتستهدف المملكة رفع إنتاج البن في 13 محافظة بالمنطقة الجنوبية، خصوصاً البن الخولاني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة العائد الاقتصادي.

يُشار إلى أن هناك 1985 مزرعة للبن في جازان، تحتوي على 340 ألف شجرة تنتج نحو 1320 طناً من البن سنوياً، و785 طناً من البن الصافي بعد التقشير، بجانب 300 مزرعة بعسير تحتوي على 40 ألف شجرة، وتنتج 200 طن من البن و100 طن من البن الصافي بعد التقشير، إضافة إلى 250 مزرعة بالباحة تحوي 18 ألف شجرة تنتج 40 طناً سنوياً وكمية البن الصافي بعد التقشير 20 طناً.

ولتشجيع حركة الاستثمار الزراعي وتنمية الغطاء النباتي جاء توقيع الوزارة مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، نهاية أكتوبر الماضي، عقد استثمار أول مدينة للبن لزراعة 300 ألف شجرة بالباحة.