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شاهد بالفيديو.. النيران تشتعل في جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر

"الفلقي" وقف على الحادثة ووجَّه بتكثيف جهود الإطفاء

شبَّت حرائق في أجزاء متفرقة من جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل في الوقت الذي تواصل فيه فِرق الدفاع المدني عمليات الإطفاء؛ وذلك في محاولة منها لمنع انتشاره وامتداده إلى المنازل القريبة.

وقالت مصادر "سبق" إن الحريق الذي نشب في أعشاب وشجيرات في مواقع متفرقة عدة من قمة الجبل يُعتبر الثاني من نوعه خلال شهر، ويُعتقد أن يكون وراءه عدد من المجهولين.

من جهته، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم على موقع الحريق، واطلع على الجهود المبذولة من قِبل فِرق الدفاع المدني الرامية لاحتوائه، والسيطرة عليه، والحيلولة دون امتداده إلى المنازل المجاورة. ووجّه الفلقي بتكثيف عمليات إطفاء النيران التي ساعدت في انتشارها الرياح الشديدة التي يشهدها الموقع.

حريق الدفاع المدني جبل ضرم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. النيران تشتعل في جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر
سبق

شبَّت حرائق في أجزاء متفرقة من جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل في الوقت الذي تواصل فيه فِرق الدفاع المدني عمليات الإطفاء؛ وذلك في محاولة منها لمنع انتشاره وامتداده إلى المنازل القريبة.

وقالت مصادر "سبق" إن الحريق الذي نشب في أعشاب وشجيرات في مواقع متفرقة عدة من قمة الجبل يُعتبر الثاني من نوعه خلال شهر، ويُعتقد أن يكون وراءه عدد من المجهولين.

من جهته، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم على موقع الحريق، واطلع على الجهود المبذولة من قِبل فِرق الدفاع المدني الرامية لاحتوائه، والسيطرة عليه، والحيلولة دون امتداده إلى المنازل المجاورة. ووجّه الفلقي بتكثيف عمليات إطفاء النيران التي ساعدت في انتشارها الرياح الشديدة التي يشهدها الموقع.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
11:27 PM

شاهد بالفيديو.. النيران تشتعل في جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر

"الفلقي" وقف على الحادثة ووجَّه بتكثيف جهود الإطفاء

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محمد طيران - عسير
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3,368

شبَّت حرائق في أجزاء متفرقة من جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل في الوقت الذي تواصل فيه فِرق الدفاع المدني عمليات الإطفاء؛ وذلك في محاولة منها لمنع انتشاره وامتداده إلى المنازل القريبة.

وقالت مصادر "سبق" إن الحريق الذي نشب في أعشاب وشجيرات في مواقع متفرقة عدة من قمة الجبل يُعتبر الثاني من نوعه خلال شهر، ويُعتقد أن يكون وراءه عدد من المجهولين.

من جهته، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم على موقع الحريق، واطلع على الجهود المبذولة من قِبل فِرق الدفاع المدني الرامية لاحتوائه، والسيطرة عليه، والحيلولة دون امتداده إلى المنازل المجاورة. ووجّه الفلقي بتكثيف عمليات إطفاء النيران التي ساعدت في انتشارها الرياح الشديدة التي يشهدها الموقع.

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