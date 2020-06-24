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مخاوف كورونا ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوياته في 8 سنوات

ارتفع اليوم في المعاملات الفورية إلى 1767.93 دولارًا للأونصة

صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبًا اليوم؛ إذ تلقّى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامَسَ 1773 دولارًا؛ وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.

ووفق "رويترز" صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولارًا.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد: "المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية، خصوصًا في الولايات المتحدة، وأيضًا في أمريكا اللاتينية؛ تقود إلى القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي؛ وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

"الدعم مستمر مع ترجيح أن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات وتيسيرًا نقديًّا؛ سيُبقي أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور".

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية، وتبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16% منذ بداية العام. ويعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1921.46 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولارًا، وانخفضت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولارًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مخاوف كورونا ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوياته في 8 سنوات
سبق

صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبًا اليوم؛ إذ تلقّى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامَسَ 1773 دولارًا؛ وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.

ووفق "رويترز" صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولارًا.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد: "المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية، خصوصًا في الولايات المتحدة، وأيضًا في أمريكا اللاتينية؛ تقود إلى القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي؛ وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

"الدعم مستمر مع ترجيح أن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات وتيسيرًا نقديًّا؛ سيُبقي أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور".

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية، وتبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16% منذ بداية العام. ويعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1921.46 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولارًا، وانخفضت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولارًا.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:25 AM

مخاوف كورونا ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوياته في 8 سنوات

ارتفع اليوم في المعاملات الفورية إلى 1767.93 دولارًا للأونصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبًا اليوم؛ إذ تلقّى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامَسَ 1773 دولارًا؛ وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.

ووفق "رويترز" صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولارًا.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد: "المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية، خصوصًا في الولايات المتحدة، وأيضًا في أمريكا اللاتينية؛ تقود إلى القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي؛ وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

"الدعم مستمر مع ترجيح أن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات وتيسيرًا نقديًّا؛ سيُبقي أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور".

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية، وتبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16% منذ بداية العام. ويعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1921.46 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولارًا، وانخفضت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولارًا.

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