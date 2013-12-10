ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020".

بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-10 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020". وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 02:24 PM

بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش" التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث





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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020".

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.