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بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش"

التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020".

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020".

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
02:24 PM

بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش"

التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,236

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020".

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.

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70 مليار ..

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