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الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان تدرب 2350 متخصصاً خلال شهر

نفذت حزمة من البرامج التدريبية والإدارية وفق خطة التحول والتغيير

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان حزمة من البرامج التدريبية والفنية من خلال سلسلة البرامج الفنية التي تُعنى بحياة المرضى أثناء الحوادث الجسيمة، وسلسلة من البرامج الإدارية التي تدعم التحول والتغيير الذي تسعى الوزارة والشؤون الصحية بجازان الوصول إليه وفق خطة التحول.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور إبراهيم النعمي أنه تم إنشاء منصة تدريبية تحت مسمى كادر صحة جازان والذي يكفل تحقيق المستهدف من تلك البرامج.

وبين "النعمي" أن إدارة الشؤون الأكاديمية خلال فترة وجيزة أقامت عدداً من الدورات والبرامج التي تستهدف الفنيين والإداريين، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج الفنية ١٠٥٠ متدرباً ومتدربة من أطباء وتمريض.

وأضاف أن عدد المستفيدين من البرامج الإدارية والتي تركز على التغيير الإيجابي والتحول والمتوافق مع خطط وإستراتيجيات الوزارة بلغ حوالي ١٣٠٠ متدرب من جميع التخصصات الإدارية، وبذلك تكون صحة جازان قد دربت من خلال تلك البرامج وخلال شهر فقط أكثر من ٢٣٥٠ متدرباً ومتدربة في جميع التخصصات بمتابعة مباشرة من مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي.

صحة جازان

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الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان تدرب 2350 متخصصاً خلال شهر
سبق

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان حزمة من البرامج التدريبية والفنية من خلال سلسلة البرامج الفنية التي تُعنى بحياة المرضى أثناء الحوادث الجسيمة، وسلسلة من البرامج الإدارية التي تدعم التحول والتغيير الذي تسعى الوزارة والشؤون الصحية بجازان الوصول إليه وفق خطة التحول.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور إبراهيم النعمي أنه تم إنشاء منصة تدريبية تحت مسمى كادر صحة جازان والذي يكفل تحقيق المستهدف من تلك البرامج.

وبين "النعمي" أن إدارة الشؤون الأكاديمية خلال فترة وجيزة أقامت عدداً من الدورات والبرامج التي تستهدف الفنيين والإداريين، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج الفنية ١٠٥٠ متدرباً ومتدربة من أطباء وتمريض.

وأضاف أن عدد المستفيدين من البرامج الإدارية والتي تركز على التغيير الإيجابي والتحول والمتوافق مع خطط وإستراتيجيات الوزارة بلغ حوالي ١٣٠٠ متدرب من جميع التخصصات الإدارية، وبذلك تكون صحة جازان قد دربت من خلال تلك البرامج وخلال شهر فقط أكثر من ٢٣٥٠ متدرباً ومتدربة في جميع التخصصات بمتابعة مباشرة من مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:36 PM

الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان تدرب 2350 متخصصاً خلال شهر

نفذت حزمة من البرامج التدريبية والإدارية وفق خطة التحول والتغيير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان حزمة من البرامج التدريبية والفنية من خلال سلسلة البرامج الفنية التي تُعنى بحياة المرضى أثناء الحوادث الجسيمة، وسلسلة من البرامج الإدارية التي تدعم التحول والتغيير الذي تسعى الوزارة والشؤون الصحية بجازان الوصول إليه وفق خطة التحول.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور إبراهيم النعمي أنه تم إنشاء منصة تدريبية تحت مسمى كادر صحة جازان والذي يكفل تحقيق المستهدف من تلك البرامج.

وبين "النعمي" أن إدارة الشؤون الأكاديمية خلال فترة وجيزة أقامت عدداً من الدورات والبرامج التي تستهدف الفنيين والإداريين، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج الفنية ١٠٥٠ متدرباً ومتدربة من أطباء وتمريض.

وأضاف أن عدد المستفيدين من البرامج الإدارية والتي تركز على التغيير الإيجابي والتحول والمتوافق مع خطط وإستراتيجيات الوزارة بلغ حوالي ١٣٠٠ متدرب من جميع التخصصات الإدارية، وبذلك تكون صحة جازان قد دربت من خلال تلك البرامج وخلال شهر فقط أكثر من ٢٣٥٠ متدرباً ومتدربة في جميع التخصصات بمتابعة مباشرة من مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي.

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