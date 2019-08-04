النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أم نوار".. سعودية صنعت "الملب" وهي طفلة ترافق والدها بمهنة الرعي.. وارتدته ليلة زفافها

ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن

قالت إحدى المشاركات بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف إنها لا تزال تحتفظ بتحفتها الفنية التي تعتز بها منذ سن الصغر، وهي "البرقع"، وكان متعارفًا عليه في الأعوام السابقة بـ"الملب"، وصنعته أثناء ممارستها مهنة الرعي قديمًا عندما كانت مرافقة لوالدها وعمرها 10 سنوات.

وأشارت إلى أن "الملب" يُعتبر من زينة العروس الضرورية في ذلك الزمان، وكان من الضروري عليها أن تتزين به ليلة زواجها قبل أكثر من 40 عامًا، ولا تزال تحتفظ بما صنعته قديمًا، وتستعرض به في كل مشاركاتها بوصفه أول عمل لها، وذكرى قيّمة، تنعش الذكريات بين الحين والآخر.

و"الملب" هو ما يُعرف في اللفظ الدارج "البرقع"، ويختلف عن التقليدي الحالي بأن "الملب" صناعة يدوية، يُعتمد فيه على فن التطريز، ويُعمل من الحرير، ويُعد من الفنون التي تفوح منها رائحة طيّبة أصيلة، تشبه أصحابها، ظلت فترة صامدة راسخة في العقل الشعبي، لكن بمرور الوقت تهاوت مع توسع استخدام المجتمع الأزياء المختلفة المستمدة من أفكار ثقافات أخرى؛ فانزوت وانحسرت، ويكاد لا يتبقى منها سوى القليل الذي يظهر في عمل فني تاريخي، أو مناسبة تراثية محدودة.

وتروي "أم نوار" من خلال ركنها بالسوق الشعبي بحديقة الملك فيصل بالطائف، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، قصتها مع أول عمل صنعته، الذي يشكِّل لها ذكرى خالدة في ذهنها، وارتباطًا تاريخيًّا عميقًا، لا يمكن -بحد وصفها- أن تسمح له بفراقها رغم عروض الشراء الكثيرة والمغرية في بعضها التي تلقتها طوال مشاركاتها في الفعاليات التراثية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أم نوار".. سعودية صنعت "الملب" وهي طفلة ترافق والدها بمهنة الرعي.. وارتدته ليلة زفافها
سبق

قالت إحدى المشاركات بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف إنها لا تزال تحتفظ بتحفتها الفنية التي تعتز بها منذ سن الصغر، وهي "البرقع"، وكان متعارفًا عليه في الأعوام السابقة بـ"الملب"، وصنعته أثناء ممارستها مهنة الرعي قديمًا عندما كانت مرافقة لوالدها وعمرها 10 سنوات.

وأشارت إلى أن "الملب" يُعتبر من زينة العروس الضرورية في ذلك الزمان، وكان من الضروري عليها أن تتزين به ليلة زواجها قبل أكثر من 40 عامًا، ولا تزال تحتفظ بما صنعته قديمًا، وتستعرض به في كل مشاركاتها بوصفه أول عمل لها، وذكرى قيّمة، تنعش الذكريات بين الحين والآخر.

و"الملب" هو ما يُعرف في اللفظ الدارج "البرقع"، ويختلف عن التقليدي الحالي بأن "الملب" صناعة يدوية، يُعتمد فيه على فن التطريز، ويُعمل من الحرير، ويُعد من الفنون التي تفوح منها رائحة طيّبة أصيلة، تشبه أصحابها، ظلت فترة صامدة راسخة في العقل الشعبي، لكن بمرور الوقت تهاوت مع توسع استخدام المجتمع الأزياء المختلفة المستمدة من أفكار ثقافات أخرى؛ فانزوت وانحسرت، ويكاد لا يتبقى منها سوى القليل الذي يظهر في عمل فني تاريخي، أو مناسبة تراثية محدودة.

وتروي "أم نوار" من خلال ركنها بالسوق الشعبي بحديقة الملك فيصل بالطائف، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، قصتها مع أول عمل صنعته، الذي يشكِّل لها ذكرى خالدة في ذهنها، وارتباطًا تاريخيًّا عميقًا، لا يمكن -بحد وصفها- أن تسمح له بفراقها رغم عروض الشراء الكثيرة والمغرية في بعضها التي تلقتها طوال مشاركاتها في الفعاليات التراثية المختلفة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:56 PM

"أم نوار".. سعودية صنعت "الملب" وهي طفلة ترافق والدها بمهنة الرعي.. وارتدته ليلة زفافها

ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
8,179

قالت إحدى المشاركات بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف إنها لا تزال تحتفظ بتحفتها الفنية التي تعتز بها منذ سن الصغر، وهي "البرقع"، وكان متعارفًا عليه في الأعوام السابقة بـ"الملب"، وصنعته أثناء ممارستها مهنة الرعي قديمًا عندما كانت مرافقة لوالدها وعمرها 10 سنوات.

وأشارت إلى أن "الملب" يُعتبر من زينة العروس الضرورية في ذلك الزمان، وكان من الضروري عليها أن تتزين به ليلة زواجها قبل أكثر من 40 عامًا، ولا تزال تحتفظ بما صنعته قديمًا، وتستعرض به في كل مشاركاتها بوصفه أول عمل لها، وذكرى قيّمة، تنعش الذكريات بين الحين والآخر.

و"الملب" هو ما يُعرف في اللفظ الدارج "البرقع"، ويختلف عن التقليدي الحالي بأن "الملب" صناعة يدوية، يُعتمد فيه على فن التطريز، ويُعمل من الحرير، ويُعد من الفنون التي تفوح منها رائحة طيّبة أصيلة، تشبه أصحابها، ظلت فترة صامدة راسخة في العقل الشعبي، لكن بمرور الوقت تهاوت مع توسع استخدام المجتمع الأزياء المختلفة المستمدة من أفكار ثقافات أخرى؛ فانزوت وانحسرت، ويكاد لا يتبقى منها سوى القليل الذي يظهر في عمل فني تاريخي، أو مناسبة تراثية محدودة.

وتروي "أم نوار" من خلال ركنها بالسوق الشعبي بحديقة الملك فيصل بالطائف، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، قصتها مع أول عمل صنعته، الذي يشكِّل لها ذكرى خالدة في ذهنها، وارتباطًا تاريخيًّا عميقًا، لا يمكن -بحد وصفها- أن تسمح له بفراقها رغم عروض الشراء الكثيرة والمغرية في بعضها التي تلقتها طوال مشاركاتها في الفعاليات التراثية المختلفة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,477
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,566

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة