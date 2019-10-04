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صدمة كبرى... متصفح "كروم" قد يمنع تحميل 90% من المواقع الإلكترونية

ضمن خطوات "جوجل" لزيادة أمان متصفحها

أعلنت شركة "جوجل" خبرًا وصف بـ"الصادم"، الذي سيمنع فيه متصفح "جوجل كروم" نحو 90% من المواقع الإلكترونية من التحميل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن جوجل قررت منع تحميل أي موقع تحمل امتداد "HTTP" على المواقع الآمنة، في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه.

وسيطالب "جوجل" أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات "HTTP"، قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على المتصفح.

وستبدأ "جوجل" في تطبيق الإجراءات الجديدة بدءًا من شهر يناير 2020، ثم ستتصاعد المتطلبات في فبراير 2020.

وستمكن تلك الخطوة "جوجل" من حظر تحميل المواقع ذات امتدادات "HTTP" أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين، سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية، أو ما يطلق عليها اسم "المحتوى المختلط" الذي يمكن أن يعرض المستخدمين للخطر.

وأشارت "جوجل" إلى أنها تود أن يكون "قفل الأمان" الموجود أعلى يسار شريط الموقع، وهو بالفعل مصدر أمان، ولا يكون ستارًا يدخل من ورائه عدد من التهديدات الخطيرة على الأجهزة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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صدمة كبرى... متصفح "كروم" قد يمنع تحميل 90% من المواقع الإلكترونية
سبق

أعلنت شركة "جوجل" خبرًا وصف بـ"الصادم"، الذي سيمنع فيه متصفح "جوجل كروم" نحو 90% من المواقع الإلكترونية من التحميل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن جوجل قررت منع تحميل أي موقع تحمل امتداد "HTTP" على المواقع الآمنة، في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه.

وسيطالب "جوجل" أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات "HTTP"، قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على المتصفح.

وستبدأ "جوجل" في تطبيق الإجراءات الجديدة بدءًا من شهر يناير 2020، ثم ستتصاعد المتطلبات في فبراير 2020.

وستمكن تلك الخطوة "جوجل" من حظر تحميل المواقع ذات امتدادات "HTTP" أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين، سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية، أو ما يطلق عليها اسم "المحتوى المختلط" الذي يمكن أن يعرض المستخدمين للخطر.

وأشارت "جوجل" إلى أنها تود أن يكون "قفل الأمان" الموجود أعلى يسار شريط الموقع، وهو بالفعل مصدر أمان، ولا يكون ستارًا يدخل من ورائه عدد من التهديدات الخطيرة على الأجهزة.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
08:40 PM

صدمة كبرى... متصفح "كروم" قد يمنع تحميل 90% من المواقع الإلكترونية

ضمن خطوات "جوجل" لزيادة أمان متصفحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "جوجل" خبرًا وصف بـ"الصادم"، الذي سيمنع فيه متصفح "جوجل كروم" نحو 90% من المواقع الإلكترونية من التحميل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن جوجل قررت منع تحميل أي موقع تحمل امتداد "HTTP" على المواقع الآمنة، في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه.

وسيطالب "جوجل" أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات "HTTP"، قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على المتصفح.

وستبدأ "جوجل" في تطبيق الإجراءات الجديدة بدءًا من شهر يناير 2020، ثم ستتصاعد المتطلبات في فبراير 2020.

وستمكن تلك الخطوة "جوجل" من حظر تحميل المواقع ذات امتدادات "HTTP" أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين، سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية، أو ما يطلق عليها اسم "المحتوى المختلط" الذي يمكن أن يعرض المستخدمين للخطر.

وأشارت "جوجل" إلى أنها تود أن يكون "قفل الأمان" الموجود أعلى يسار شريط الموقع، وهو بالفعل مصدر أمان، ولا يكون ستارًا يدخل من ورائه عدد من التهديدات الخطيرة على الأجهزة.

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