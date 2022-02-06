بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار ريال.. تدشين 21 مشروعاً للبيئة والمياه والزراعة بالشرقية

"الفضلي": اتفاقية لضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن المنطقة ومحافظاتها

أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أنه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، احتفلنا اليوم برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتدشين 21 مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار ريال، ستسهم -بإذن الله- في إحداث تقدم في مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.

وأضاف الفضلي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه تم توقيع اتفاقية وعقدين جديدين لضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن المنطقة ومحافظاتها، وتعزيز منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع وتحسين جودة المياه، حيث تأتي هذه المشروعات ضمن الاهتمام المستمر الذي توليه القيادة لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها للمواطنين في أرجاء المملكة كافة.