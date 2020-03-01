مدير شعبة "مرور عفيف" لرتبة "مقدم"

قلّد مدير إدارة مرور الرياض العميد سلطان بن مشنان السهلي، مدير شعبة مرور محافظة عفيف حمود بن فالح المشعلي، رتبته الجديدة بعد صدر الأمر السامي بترقية لـ "مقدم".

وأعرب المقدم "المشعلي" عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.