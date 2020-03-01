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مدير شعبة "مرور عفيف" لرتبة "مقدم"

قلّد مدير إدارة مرور الرياض العميد سلطان بن مشنان السهلي، مدير شعبة مرور محافظة عفيف حمود بن فالح المشعلي، رتبته الجديدة بعد صدر الأمر السامي بترقية لـ "مقدم".

وأعرب المقدم "المشعلي" عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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مدير شعبة "مرور عفيف" لرتبة "مقدم"
سبق

قلّد مدير إدارة مرور الرياض العميد سلطان بن مشنان السهلي، مدير شعبة مرور محافظة عفيف حمود بن فالح المشعلي، رتبته الجديدة بعد صدر الأمر السامي بترقية لـ "مقدم".

وأعرب المقدم "المشعلي" عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
06:18 PM

مدير شعبة "مرور عفيف" لرتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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قلّد مدير إدارة مرور الرياض العميد سلطان بن مشنان السهلي، مدير شعبة مرور محافظة عفيف حمود بن فالح المشعلي، رتبته الجديدة بعد صدر الأمر السامي بترقية لـ "مقدم".

وأعرب المقدم "المشعلي" عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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