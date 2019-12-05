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الهيستيريا المفزعة.. ماذا فعل "أردوغان" في الأتراك؟ استطلاع المكتئبين يجيب!

زيادة لمستخدمي العقارات المضادة بنسبة 23.2% في عام.. الانتكاسة تصنع أكثر

كشف مركز استوكهولم للحرية (SCF)، في استطلاع له، عن زيادة معدل المشاكل النفسية في أوساط الشعب التركي، وقال إنه رصد خلال الاستطلاع، أن نسبة 86.3% من العينة المشاركة يعيشون في مستوى عالٍ من الاكتئاب؛ بينما أشار 78.8% إلى أنهم يعانون من ضغوط نفسية، و72.1% من المشاركين ذكروا أنهم يعالجون من الأرق.

ونوّه المشاركون في الاستطلاع، بأن هناك انتكاسة لسيادة القانون، والحقوق الديمقراطية، والحريات الأساسية، مصحوبًا بتردي مستقبل الأحوال الاقتصادية في البلاد.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة التركية؛ فإن عدد مستخدمي العقارات المضادة للاكتئاب، قد ازداد من نسبة 23.2% بمقدار 35.4 مليون علبة في عام 2014، إلى مقدار 43.6 مليون علبة لعام 2015، وفي أول تسعة أشهر من عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 33.6 مليون علبة عقار مضادة للاكتئاب، وأفادت التقارير بأن واحدًا من كل 10 أفراد في تركيا يتناول أدوية مضادة للاكتئاب.

ويستمر النظام التركي بقيادة أردوغان في تأجيج الهيستيريا والذعر داخل المجتمع التركي، من خلال تصدير وابتكار نظريات المؤامرة، حول أعداء وهميين في الداخل والخارج؛ في محاولة لصرف الرأي العام عن المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية الجارية في تركيا.

أردوغان تركيا الشعب التركي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الهيستيريا المفزعة.. ماذا فعل "أردوغان" في الأتراك؟ استطلاع المكتئبين يجيب!
سبق

كشف مركز استوكهولم للحرية (SCF)، في استطلاع له، عن زيادة معدل المشاكل النفسية في أوساط الشعب التركي، وقال إنه رصد خلال الاستطلاع، أن نسبة 86.3% من العينة المشاركة يعيشون في مستوى عالٍ من الاكتئاب؛ بينما أشار 78.8% إلى أنهم يعانون من ضغوط نفسية، و72.1% من المشاركين ذكروا أنهم يعالجون من الأرق.

ونوّه المشاركون في الاستطلاع، بأن هناك انتكاسة لسيادة القانون، والحقوق الديمقراطية، والحريات الأساسية، مصحوبًا بتردي مستقبل الأحوال الاقتصادية في البلاد.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة التركية؛ فإن عدد مستخدمي العقارات المضادة للاكتئاب، قد ازداد من نسبة 23.2% بمقدار 35.4 مليون علبة في عام 2014، إلى مقدار 43.6 مليون علبة لعام 2015، وفي أول تسعة أشهر من عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 33.6 مليون علبة عقار مضادة للاكتئاب، وأفادت التقارير بأن واحدًا من كل 10 أفراد في تركيا يتناول أدوية مضادة للاكتئاب.

ويستمر النظام التركي بقيادة أردوغان في تأجيج الهيستيريا والذعر داخل المجتمع التركي، من خلال تصدير وابتكار نظريات المؤامرة، حول أعداء وهميين في الداخل والخارج؛ في محاولة لصرف الرأي العام عن المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية الجارية في تركيا.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:54 PM

الهيستيريا المفزعة.. ماذا فعل "أردوغان" في الأتراك؟ استطلاع المكتئبين يجيب!

زيادة لمستخدمي العقارات المضادة بنسبة 23.2% في عام.. الانتكاسة تصنع أكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مركز استوكهولم للحرية (SCF)، في استطلاع له، عن زيادة معدل المشاكل النفسية في أوساط الشعب التركي، وقال إنه رصد خلال الاستطلاع، أن نسبة 86.3% من العينة المشاركة يعيشون في مستوى عالٍ من الاكتئاب؛ بينما أشار 78.8% إلى أنهم يعانون من ضغوط نفسية، و72.1% من المشاركين ذكروا أنهم يعالجون من الأرق.

ونوّه المشاركون في الاستطلاع، بأن هناك انتكاسة لسيادة القانون، والحقوق الديمقراطية، والحريات الأساسية، مصحوبًا بتردي مستقبل الأحوال الاقتصادية في البلاد.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة التركية؛ فإن عدد مستخدمي العقارات المضادة للاكتئاب، قد ازداد من نسبة 23.2% بمقدار 35.4 مليون علبة في عام 2014، إلى مقدار 43.6 مليون علبة لعام 2015، وفي أول تسعة أشهر من عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 33.6 مليون علبة عقار مضادة للاكتئاب، وأفادت التقارير بأن واحدًا من كل 10 أفراد في تركيا يتناول أدوية مضادة للاكتئاب.

ويستمر النظام التركي بقيادة أردوغان في تأجيج الهيستيريا والذعر داخل المجتمع التركي، من خلال تصدير وابتكار نظريات المؤامرة، حول أعداء وهميين في الداخل والخارج؛ في محاولة لصرف الرأي العام عن المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية الجارية في تركيا.

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