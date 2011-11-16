النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

طالبتا بتحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع تهديداتها ومحاسبة مرتكبيها

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
سبق

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
11:06 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:51 AM

الإمارات والكويت تدينان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

طالبتا بتحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع تهديداتها ومحاسبة مرتكبيها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
1,338

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة