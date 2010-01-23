النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

70 % يريدون.. أخصائية: زواج الرجل بأخرى شجاعة وليس خيانة لـ "الأولى"

الكويت تتربع على عرش دول الخليج في التعدُّد بـ 8.13 % تليها قطر والبحرين

أكّدت أخصائية نفسية، أن قرار الرجل الزواج بأخرى قرارٌ شجاعٌ ولا يعد خيانة لزوجته الأولى، وعبّرت عن استغرابها باتهام الرجل بالخيانة حال زواجه بأخرى.

وقالت الأخصائية النفسية "ندى الأطرش"؛ لبرنامج "سيدتي"، على "روتانا خليجية"، في نقاش عن تعدُّد الزوجات: "الزواج من ثانية لا يعني خيانة الرجل لزوجته الأولى؛ بل هو طبّق شرع الله".

وأضافت: "بالعكس هو شجاع، وأعتقد أن زواج الرجل بثانية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذا العصر هو رجل شجاع، بينما الخيانة صعبة؛ لأنه شوّه علاقته مع الله".

وأشارت إلى أن المرأة تُصاب بالصدمة فور علمها بزواج زوجها عليها لفترة تمتد من 6 أشهر إلى سنتين، وتتمثل ردة فعلها بالإنكار والرفض وطلب الطلاق ورفض معاشرته واتهامه بالخيانة، وإذا كان الرجل عادلاً؛ قد تعود المرأة إلى حياتها الزوجية بشكل طبيعي.

واستدركت "الأطرش"؛ أن التعدُّد لم يعد خياراً مطروحاً دائماً في هذا العصر؛ لأن الرجل ليست لديه القدرة الكافية على القيام بتكاليف زوجة واحدة، مشيرة إلى أن الزواج مسؤولية على الرجل وليس المرأة وله حق القوامة.

يُشار إلى أن الأبحاث النفسية المعتمدة عن نظرية التحليل النفسي كشفت أن أكثر من 70 % من الرجال لديهم الرغبة في التعدُّد والتنوُّع بين النساء، وهذا يعود إلى غريزة الجنس وعقدة التعلق بالأم.

وبحسب الإحصائيات، تعد دولة الكويت أعلى دولة خليجية في نسب التعدُّد بنسبة 8.13 %، ثم قطر بنسبة 7.88 %، ثم مملكة البحرين بنسبة 5.16 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
70 % يريدون.. أخصائية: زواج الرجل بأخرى شجاعة وليس خيانة لـ "الأولى"
سبق

أكّدت أخصائية نفسية، أن قرار الرجل الزواج بأخرى قرارٌ شجاعٌ ولا يعد خيانة لزوجته الأولى، وعبّرت عن استغرابها باتهام الرجل بالخيانة حال زواجه بأخرى.

وقالت الأخصائية النفسية "ندى الأطرش"؛ لبرنامج "سيدتي"، على "روتانا خليجية"، في نقاش عن تعدُّد الزوجات: "الزواج من ثانية لا يعني خيانة الرجل لزوجته الأولى؛ بل هو طبّق شرع الله".

وأضافت: "بالعكس هو شجاع، وأعتقد أن زواج الرجل بثانية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذا العصر هو رجل شجاع، بينما الخيانة صعبة؛ لأنه شوّه علاقته مع الله".

وأشارت إلى أن المرأة تُصاب بالصدمة فور علمها بزواج زوجها عليها لفترة تمتد من 6 أشهر إلى سنتين، وتتمثل ردة فعلها بالإنكار والرفض وطلب الطلاق ورفض معاشرته واتهامه بالخيانة، وإذا كان الرجل عادلاً؛ قد تعود المرأة إلى حياتها الزوجية بشكل طبيعي.

واستدركت "الأطرش"؛ أن التعدُّد لم يعد خياراً مطروحاً دائماً في هذا العصر؛ لأن الرجل ليست لديه القدرة الكافية على القيام بتكاليف زوجة واحدة، مشيرة إلى أن الزواج مسؤولية على الرجل وليس المرأة وله حق القوامة.

يُشار إلى أن الأبحاث النفسية المعتمدة عن نظرية التحليل النفسي كشفت أن أكثر من 70 % من الرجال لديهم الرغبة في التعدُّد والتنوُّع بين النساء، وهذا يعود إلى غريزة الجنس وعقدة التعلق بالأم.

وبحسب الإحصائيات، تعد دولة الكويت أعلى دولة خليجية في نسب التعدُّد بنسبة 8.13 %، ثم قطر بنسبة 7.88 %، ثم مملكة البحرين بنسبة 5.16 %.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
12:11 PM

70 % يريدون.. أخصائية: زواج الرجل بأخرى شجاعة وليس خيانة لـ "الأولى"

الكويت تتربع على عرش دول الخليج في التعدُّد بـ 8.13 % تليها قطر والبحرين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
18
12,372

أكّدت أخصائية نفسية، أن قرار الرجل الزواج بأخرى قرارٌ شجاعٌ ولا يعد خيانة لزوجته الأولى، وعبّرت عن استغرابها باتهام الرجل بالخيانة حال زواجه بأخرى.

وقالت الأخصائية النفسية "ندى الأطرش"؛ لبرنامج "سيدتي"، على "روتانا خليجية"، في نقاش عن تعدُّد الزوجات: "الزواج من ثانية لا يعني خيانة الرجل لزوجته الأولى؛ بل هو طبّق شرع الله".

وأضافت: "بالعكس هو شجاع، وأعتقد أن زواج الرجل بثانية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذا العصر هو رجل شجاع، بينما الخيانة صعبة؛ لأنه شوّه علاقته مع الله".

وأشارت إلى أن المرأة تُصاب بالصدمة فور علمها بزواج زوجها عليها لفترة تمتد من 6 أشهر إلى سنتين، وتتمثل ردة فعلها بالإنكار والرفض وطلب الطلاق ورفض معاشرته واتهامه بالخيانة، وإذا كان الرجل عادلاً؛ قد تعود المرأة إلى حياتها الزوجية بشكل طبيعي.

واستدركت "الأطرش"؛ أن التعدُّد لم يعد خياراً مطروحاً دائماً في هذا العصر؛ لأن الرجل ليست لديه القدرة الكافية على القيام بتكاليف زوجة واحدة، مشيرة إلى أن الزواج مسؤولية على الرجل وليس المرأة وله حق القوامة.

يُشار إلى أن الأبحاث النفسية المعتمدة عن نظرية التحليل النفسي كشفت أن أكثر من 70 % من الرجال لديهم الرغبة في التعدُّد والتنوُّع بين النساء، وهذا يعود إلى غريزة الجنس وعقدة التعلق بالأم.

وبحسب الإحصائيات، تعد دولة الكويت أعلى دولة خليجية في نسب التعدُّد بنسبة 8.13 %، ثم قطر بنسبة 7.88 %، ثم مملكة البحرين بنسبة 5.16 %.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,533
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,135
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,924

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة