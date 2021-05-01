النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى

اعتمدها مجلس الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"

اعتمدت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" برئاسة الدكتور بندر بن عبدالله المحسن؛ نتائج الفائزين في جائزة

جسر للريادة في الرياضيات للدورة الأولى، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد أمس، وقدم الدكتور المحسن تهانيه

للفائزين، وشكر الجمعية لمشاركتهم في الجائزة، كما قدم الشكر لكافة المشاركين، متمنيًا لمن لم يحالفه الفوز أن يوفق في الدورات القادمة.

كما قدّم المحسن شكره لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام لرعايته الماسي للجائزة في دورتها الأولى.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله النذير المدير التنفيذي للجائزة؛ عن سروره بمستوى المشاركات المميزة لهذه الدورة، والتي تدعو

للتفاؤل في وجود تجارب مميزة لدى معلمي الرياضيات ومعلماتها ومشرفيها ومشرفاتها.

وذكر الدكتور النذير أن عدد المشاركات الأولية التي استقبلتها منصة الجائزة الإلكترونية بلغ 117 مشاركة، مرت بثلاث مراحل للتحكيم

من لجنة عًلمية مختصة وخبيرة، ونتج عن عمليات التحكيم بلوغ عدد الفائزين 17 فائزًا من مختلف مناطق، 16فائزًا في فئة الأفراد، وفائزًا واحدا في فئة المؤسسات.

والفائزون هم كما يلي "علمًا بأن الأسماء هنا مرتبة أبجديًا ولا تعني ترتيب الفائزين حسب الاستحقاق، الذي سيعلن عنه في حفل الجائزة:

اسم الفائز

الإدارة التعليمية

أولاً- فئة الأفراد (الأسماء مرتبة أبجديًا):

أروى عبدالعزيز علي السالم

حائل

آمنه مالح عطية الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

أمينة علي عوض السرحاني

عسير

حسن بن ظافر بن حسن العلي الزهراني

جدة

حليمة بنت علي بن حسن آل بصيلي الغامدي

الشرقية

سميرة عبدالله مبارك الجعيد العتيبي

الطائف

عبدالله لافي مطلق الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

عبير بنت مسفر بن أحمد آل سعيد الغامدي

الرياض

علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السيافي

الأحساء

عمر بن محمد سعيد سليمان بن إبراهيم

الطائف

فاطمة عثمان عبدالله باوجيه

جدة

مريم ناصر موسى معافا

صبيا

منال عبدالرحمن علي النعمي

جدة

منى مذكر صالح العتيبي

الدوادمي

ندى بنت حمدان بن هزاع الغامدي

الباحة

هدى بنت سالم بن حمد العودة

الشرقية

ثانيًا- فئة المؤسسات:

قسم الرياضيات في مكتب تعليم غرب المدينة المنورة -بنات

المدينة المنورة

وأوضح "النذير" أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة، الذي سيتم تتويجهم فيه، وذلك في شهر شوال القادم حسب برنامج الجائزة

الزمني، وستكون هناك ثلاثة مستويات للتكريم "الذهبي والفضي والبرونزي".

وسيعلن في الحفل نفسه عن أسماء الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وستعلن تفاصيل الحفل في وقت لاحق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى
سبق

اعتمدت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" برئاسة الدكتور بندر بن عبدالله المحسن؛ نتائج الفائزين في جائزة

جسر للريادة في الرياضيات للدورة الأولى، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد أمس، وقدم الدكتور المحسن تهانيه

للفائزين، وشكر الجمعية لمشاركتهم في الجائزة، كما قدم الشكر لكافة المشاركين، متمنيًا لمن لم يحالفه الفوز أن يوفق في الدورات القادمة.

كما قدّم المحسن شكره لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام لرعايته الماسي للجائزة في دورتها الأولى.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله النذير المدير التنفيذي للجائزة؛ عن سروره بمستوى المشاركات المميزة لهذه الدورة، والتي تدعو

للتفاؤل في وجود تجارب مميزة لدى معلمي الرياضيات ومعلماتها ومشرفيها ومشرفاتها.

وذكر الدكتور النذير أن عدد المشاركات الأولية التي استقبلتها منصة الجائزة الإلكترونية بلغ 117 مشاركة، مرت بثلاث مراحل للتحكيم

من لجنة عًلمية مختصة وخبيرة، ونتج عن عمليات التحكيم بلوغ عدد الفائزين 17 فائزًا من مختلف مناطق، 16فائزًا في فئة الأفراد، وفائزًا واحدا في فئة المؤسسات.

والفائزون هم كما يلي "علمًا بأن الأسماء هنا مرتبة أبجديًا ولا تعني ترتيب الفائزين حسب الاستحقاق، الذي سيعلن عنه في حفل الجائزة:

اسم الفائز

الإدارة التعليمية

أولاً- فئة الأفراد (الأسماء مرتبة أبجديًا):

أروى عبدالعزيز علي السالم

حائل

آمنه مالح عطية الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

أمينة علي عوض السرحاني

عسير

حسن بن ظافر بن حسن العلي الزهراني

جدة

حليمة بنت علي بن حسن آل بصيلي الغامدي

الشرقية

سميرة عبدالله مبارك الجعيد العتيبي

الطائف

عبدالله لافي مطلق الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

عبير بنت مسفر بن أحمد آل سعيد الغامدي

الرياض

علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السيافي

الأحساء

عمر بن محمد سعيد سليمان بن إبراهيم

الطائف

فاطمة عثمان عبدالله باوجيه

جدة

مريم ناصر موسى معافا

صبيا

منال عبدالرحمن علي النعمي

جدة

منى مذكر صالح العتيبي

الدوادمي

ندى بنت حمدان بن هزاع الغامدي

الباحة

هدى بنت سالم بن حمد العودة

الشرقية

ثانيًا- فئة المؤسسات:

قسم الرياضيات في مكتب تعليم غرب المدينة المنورة -بنات

المدينة المنورة

وأوضح "النذير" أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة، الذي سيتم تتويجهم فيه، وذلك في شهر شوال القادم حسب برنامج الجائزة

الزمني، وستكون هناك ثلاثة مستويات للتكريم "الذهبي والفضي والبرونزي".

وسيعلن في الحفل نفسه عن أسماء الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وستعلن تفاصيل الحفل في وقت لاحق.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
02:57 PM

جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى

اعتمدها مجلس الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
385

اعتمدت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" برئاسة الدكتور بندر بن عبدالله المحسن؛ نتائج الفائزين في جائزة

جسر للريادة في الرياضيات للدورة الأولى، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد أمس، وقدم الدكتور المحسن تهانيه

للفائزين، وشكر الجمعية لمشاركتهم في الجائزة، كما قدم الشكر لكافة المشاركين، متمنيًا لمن لم يحالفه الفوز أن يوفق في الدورات القادمة.

كما قدّم المحسن شكره لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام لرعايته الماسي للجائزة في دورتها الأولى.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله النذير المدير التنفيذي للجائزة؛ عن سروره بمستوى المشاركات المميزة لهذه الدورة، والتي تدعو

للتفاؤل في وجود تجارب مميزة لدى معلمي الرياضيات ومعلماتها ومشرفيها ومشرفاتها.

وذكر الدكتور النذير أن عدد المشاركات الأولية التي استقبلتها منصة الجائزة الإلكترونية بلغ 117 مشاركة، مرت بثلاث مراحل للتحكيم

من لجنة عًلمية مختصة وخبيرة، ونتج عن عمليات التحكيم بلوغ عدد الفائزين 17 فائزًا من مختلف مناطق، 16فائزًا في فئة الأفراد، وفائزًا واحدا في فئة المؤسسات.

والفائزون هم كما يلي "علمًا بأن الأسماء هنا مرتبة أبجديًا ولا تعني ترتيب الفائزين حسب الاستحقاق، الذي سيعلن عنه في حفل الجائزة:

اسم الفائز

الإدارة التعليمية

أولاً- فئة الأفراد (الأسماء مرتبة أبجديًا):

أروى عبدالعزيز علي السالم

حائل

آمنه مالح عطية الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

أمينة علي عوض السرحاني

عسير

حسن بن ظافر بن حسن العلي الزهراني

جدة

حليمة بنت علي بن حسن آل بصيلي الغامدي

الشرقية

سميرة عبدالله مبارك الجعيد العتيبي

الطائف

عبدالله لافي مطلق الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

عبير بنت مسفر بن أحمد آل سعيد الغامدي

الرياض

علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السيافي

الأحساء

عمر بن محمد سعيد سليمان بن إبراهيم

الطائف

فاطمة عثمان عبدالله باوجيه

جدة

مريم ناصر موسى معافا

صبيا

منال عبدالرحمن علي النعمي

جدة

منى مذكر صالح العتيبي

الدوادمي

ندى بنت حمدان بن هزاع الغامدي

الباحة

هدى بنت سالم بن حمد العودة

الشرقية

ثانيًا- فئة المؤسسات:

قسم الرياضيات في مكتب تعليم غرب المدينة المنورة -بنات

المدينة المنورة

وأوضح "النذير" أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة، الذي سيتم تتويجهم فيه، وذلك في شهر شوال القادم حسب برنامج الجائزة

الزمني، وستكون هناك ثلاثة مستويات للتكريم "الذهبي والفضي والبرونزي".

وسيعلن في الحفل نفسه عن أسماء الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وستعلن تفاصيل الحفل في وقت لاحق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,848
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة