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المدينة المنورة.. استبدال 13500 فانوس إنارة تقليدية بموفرة للطاقة

بهدف تحقيق أفضل مستوى حتى تكون صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات

أنجزت أمانة المدينة المنورة، تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية (الصوديوم) بوحدات إنارة موفرة للطاقة (LED) في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تغير 7100 فانوس و2208 من أعمدة الإنارة، وكذلك تغيير واستبدال 6400 فانوس جداري وتوفير ما يعادل 3418 كيلو واط من الطاقة الكهربائية في الساعة من إجمالي الطاقة المركبة بالإنارة التقليدية (الصوديوم) بإجمالي طاقة موفرة 19107 كيلو واط بالساعة، إلى جانب استبدال وتركيب أعمدة الإنارة التقليدية بفوانيس LED في عدد من الأحياء القديمة بدلًا من الفوانيس الجدارية التقليدية؛ حيث جرى تركيب 4200 فانوس وعمود إنارة جديد داخل المدينة في مناطق غير منارة مسبقًا، وجرى تركيب 2200 فانوس وعمود في ضواحي المدينة، كما تم استبدال وتركيب فوانيس حديثة بدلًا من الفوانيس المتهالكة بمجموع بلغ 1428 فانوسًا.

وأفادت أمانة المدينة المنورة بأن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى للإنارة حتى تكون صديقة للبيئة ولا تُخرج انبعاثات وتكون مريحة للعين، كما ترشد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع والأحياء السكنية؛ مبينة أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.

أمانة المدينة المنورة

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المدينة المنورة.. استبدال 13500 فانوس إنارة تقليدية بموفرة للطاقة
سبق

أنجزت أمانة المدينة المنورة، تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية (الصوديوم) بوحدات إنارة موفرة للطاقة (LED) في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تغير 7100 فانوس و2208 من أعمدة الإنارة، وكذلك تغيير واستبدال 6400 فانوس جداري وتوفير ما يعادل 3418 كيلو واط من الطاقة الكهربائية في الساعة من إجمالي الطاقة المركبة بالإنارة التقليدية (الصوديوم) بإجمالي طاقة موفرة 19107 كيلو واط بالساعة، إلى جانب استبدال وتركيب أعمدة الإنارة التقليدية بفوانيس LED في عدد من الأحياء القديمة بدلًا من الفوانيس الجدارية التقليدية؛ حيث جرى تركيب 4200 فانوس وعمود إنارة جديد داخل المدينة في مناطق غير منارة مسبقًا، وجرى تركيب 2200 فانوس وعمود في ضواحي المدينة، كما تم استبدال وتركيب فوانيس حديثة بدلًا من الفوانيس المتهالكة بمجموع بلغ 1428 فانوسًا.

وأفادت أمانة المدينة المنورة بأن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى للإنارة حتى تكون صديقة للبيئة ولا تُخرج انبعاثات وتكون مريحة للعين، كما ترشد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع والأحياء السكنية؛ مبينة أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:48 PM

المدينة المنورة.. استبدال 13500 فانوس إنارة تقليدية بموفرة للطاقة

بهدف تحقيق أفضل مستوى حتى تكون صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أنجزت أمانة المدينة المنورة، تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية (الصوديوم) بوحدات إنارة موفرة للطاقة (LED) في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تغير 7100 فانوس و2208 من أعمدة الإنارة، وكذلك تغيير واستبدال 6400 فانوس جداري وتوفير ما يعادل 3418 كيلو واط من الطاقة الكهربائية في الساعة من إجمالي الطاقة المركبة بالإنارة التقليدية (الصوديوم) بإجمالي طاقة موفرة 19107 كيلو واط بالساعة، إلى جانب استبدال وتركيب أعمدة الإنارة التقليدية بفوانيس LED في عدد من الأحياء القديمة بدلًا من الفوانيس الجدارية التقليدية؛ حيث جرى تركيب 4200 فانوس وعمود إنارة جديد داخل المدينة في مناطق غير منارة مسبقًا، وجرى تركيب 2200 فانوس وعمود في ضواحي المدينة، كما تم استبدال وتركيب فوانيس حديثة بدلًا من الفوانيس المتهالكة بمجموع بلغ 1428 فانوسًا.

وأفادت أمانة المدينة المنورة بأن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى للإنارة حتى تكون صديقة للبيئة ولا تُخرج انبعاثات وتكون مريحة للعين، كما ترشد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع والأحياء السكنية؛ مبينة أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.

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