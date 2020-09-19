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مدير فرع "الأمر بالمعروف" في مكة يزور أمين العاصمة المقدسة

بحثا الاستفادة من الهيئة ميدانيًّا وتوعويًّا

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، في مكتبه.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الأمانة والهيئة، والأمور ذات العلاقة في مجالات عدة؛ ومنها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأمانة في الجانبين الميداني والتوعوي.

كما جرى خلال الزيارة إهداء الأمين نسخة من مطبوعات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.

وأشاد "العمري" بما تحققه مثل هذه الزيارة من انسجام وتوافق بين الجهات الحكومية التي تحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.

وتأتي الزيارة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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مدير فرع "الأمر بالمعروف" في مكة يزور أمين العاصمة المقدسة
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، في مكتبه.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الأمانة والهيئة، والأمور ذات العلاقة في مجالات عدة؛ ومنها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأمانة في الجانبين الميداني والتوعوي.

كما جرى خلال الزيارة إهداء الأمين نسخة من مطبوعات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.

وأشاد "العمري" بما تحققه مثل هذه الزيارة من انسجام وتوافق بين الجهات الحكومية التي تحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.

وتأتي الزيارة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:40 PM

مدير فرع "الأمر بالمعروف" في مكة يزور أمين العاصمة المقدسة

بحثا الاستفادة من الهيئة ميدانيًّا وتوعويًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، في مكتبه.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الأمانة والهيئة، والأمور ذات العلاقة في مجالات عدة؛ ومنها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأمانة في الجانبين الميداني والتوعوي.

كما جرى خلال الزيارة إهداء الأمين نسخة من مطبوعات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.

وأشاد "العمري" بما تحققه مثل هذه الزيارة من انسجام وتوافق بين الجهات الحكومية التي تحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.

وتأتي الزيارة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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