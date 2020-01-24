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تحديث من "تليجرام" يطرح ميزات تدعم "الذكاء الصناعي"

أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام" عن طرحه تحديثًا جديدًا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي".

وأشارت صحيفة "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديث "تليجرام" تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من "استطلاعات الرأي"، والتي تدعم تقنيات "التعلم الآلي" لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم.

وتقدم "تليجرام" بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: "التصويت المرئي"، و"الإجابات المتعددة"، و"وضع الاختبار".

وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلاً من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقًا.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية بخطوات بسيطة، عن طريق اتباع الآتي:

- فتح القائمة.

- اختيار أيقونة "استطلاعات الرأي".

- ستظهر لك الخيارات الثلاثة الجديدة.

- اختر أحدها ثم ابدأ في وضع الخيارات والطريقة الملائمة التي ترغب في أن تتم عملية التصويت بها.

- كما تسمح أيضًا بتحديد الفئات المسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية أو المهنة المحددة.

تليجرام الهواتف الذكية الذكاء الصناعي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث من "تليجرام" يطرح ميزات تدعم "الذكاء الصناعي"
سبق

أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام" عن طرحه تحديثًا جديدًا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي".

وأشارت صحيفة "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديث "تليجرام" تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من "استطلاعات الرأي"، والتي تدعم تقنيات "التعلم الآلي" لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم.

وتقدم "تليجرام" بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: "التصويت المرئي"، و"الإجابات المتعددة"، و"وضع الاختبار".

وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلاً من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقًا.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية بخطوات بسيطة، عن طريق اتباع الآتي:

- فتح القائمة.

- اختيار أيقونة "استطلاعات الرأي".

- ستظهر لك الخيارات الثلاثة الجديدة.

- اختر أحدها ثم ابدأ في وضع الخيارات والطريقة الملائمة التي ترغب في أن تتم عملية التصويت بها.

- كما تسمح أيضًا بتحديد الفئات المسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية أو المهنة المحددة.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
05:15 PM

تحديث من "تليجرام" يطرح ميزات تدعم "الذكاء الصناعي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام" عن طرحه تحديثًا جديدًا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي".

وأشارت صحيفة "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديث "تليجرام" تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من "استطلاعات الرأي"، والتي تدعم تقنيات "التعلم الآلي" لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم.

وتقدم "تليجرام" بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: "التصويت المرئي"، و"الإجابات المتعددة"، و"وضع الاختبار".

وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلاً من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقًا.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية بخطوات بسيطة، عن طريق اتباع الآتي:

- فتح القائمة.

- اختيار أيقونة "استطلاعات الرأي".

- ستظهر لك الخيارات الثلاثة الجديدة.

- اختر أحدها ثم ابدأ في وضع الخيارات والطريقة الملائمة التي ترغب في أن تتم عملية التصويت بها.

- كما تسمح أيضًا بتحديد الفئات المسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية أو المهنة المحددة.

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