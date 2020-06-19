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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

المملكة تتخطى حاجز 95 ألف حالة شفاء من كورونا

تسجيل 4301 إصابة يرفع الإجمالي إلى 150 ألفًا

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في المملكة 95764 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 4301 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 150 ألفًا.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تتخطى حاجز 95 ألف حالة شفاء من كورونا
سبق

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في المملكة 95764 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 4301 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 150 ألفًا.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
03:45 PM
اخر تعديل
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
04:31 PM

المملكة تتخطى حاجز 95 ألف حالة شفاء من كورونا

تسجيل 4301 إصابة يرفع الإجمالي إلى 150 ألفًا

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,747

بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في المملكة 95764 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 4301 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 150 ألفًا.

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