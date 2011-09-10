النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسحل للاعبي الأخضر: نثق بقدراتكم .. حققوا الهدف

أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن.

وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على

تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ".

وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.


ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسحل للاعبي الأخضر: نثق بقدراتكم .. حققوا الهدف
سبق

أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن.

وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على

تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ".

وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.


ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:22 AM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:43 AM

المسحل للاعبي الأخضر: نثق بقدراتكم .. حققوا الهدف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
0
386

أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن.

وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على

تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ".

وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.


ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,171
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,629
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,007

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة