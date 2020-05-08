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"أفواج الداير" تطيح بمروج مخدرات وبحوزته (92) كجم من الحشيش

جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة وإحالته لجهة الاختصاص

أسفرت جهود دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الداير بمنطقة جازان، في القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش.

وتفصيلاً؛ صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.

الحشيش المخدر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أفواج الداير" تطيح بمروج مخدرات وبحوزته (92) كجم من الحشيش
سبق

أسفرت جهود دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الداير بمنطقة جازان، في القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش.

وتفصيلاً؛ صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
07:49 PM

"أفواج الداير" تطيح بمروج مخدرات وبحوزته (92) كجم من الحشيش

جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة وإحالته لجهة الاختصاص

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
3
7,567

أسفرت جهود دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الداير بمنطقة جازان، في القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش.

وتفصيلاً؛ صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.

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