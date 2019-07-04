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"الدويش" يدشّن مركزًا لتعديل سلوك شباب النزلاء داخل إصلاحية جدة

الأول من نوعه على مستوى المملكة ويضم نحو 65 نزيلًا كمرحلة أولية

دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، مركز الشباب لتعديل سلوك النزلاء بإصلاحية جدة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى سجون المملكة ويضم نحو 65 نزيلًا كمرحلة أولية.

وقال الدويش: إن مركز الشباب يقدم خدماته بشكل رئيسي للنزلاء للفئة العمرية من 18- 24 عامًا، كونها أكثر المراحل العمرية حساسية في التعامل والتوجيه، وهو مركز متخصص في تعديل السلوك، وزرع الثقة بالنفس، والانضباط، وإكساب النزلاء مهارات معرفية ومهنًا حِرَفية، وبناء الشخصية وإدارة الوقت، بشكل مكثف عن بقية البرامج؛ بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية؛ إذ سيكون هو الخطوة التي تسبق الترشيح لبرنامج ثقة.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو احتواء أصحاب هذه الفئة العمرية وتوجيههم بالشكل الصحيح، ووضعهم على الطريق السليم الذي يضمن تعديل سلوكهم وأفكارهم السابقة؛ بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والفكري.

وحول شروط الالتحاق بالمركز؛ أكد أنه لكل النزلاء السعوديين فقط من سن 18- 24 عامًا، ولكافة أنواع قضاياهم، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية والجادة في التغيير وتعديل السلوك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الدويش" يدشّن مركزًا لتعديل سلوك شباب النزلاء داخل إصلاحية جدة
سبق

دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، مركز الشباب لتعديل سلوك النزلاء بإصلاحية جدة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى سجون المملكة ويضم نحو 65 نزيلًا كمرحلة أولية.

وقال الدويش: إن مركز الشباب يقدم خدماته بشكل رئيسي للنزلاء للفئة العمرية من 18- 24 عامًا، كونها أكثر المراحل العمرية حساسية في التعامل والتوجيه، وهو مركز متخصص في تعديل السلوك، وزرع الثقة بالنفس، والانضباط، وإكساب النزلاء مهارات معرفية ومهنًا حِرَفية، وبناء الشخصية وإدارة الوقت، بشكل مكثف عن بقية البرامج؛ بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية؛ إذ سيكون هو الخطوة التي تسبق الترشيح لبرنامج ثقة.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو احتواء أصحاب هذه الفئة العمرية وتوجيههم بالشكل الصحيح، ووضعهم على الطريق السليم الذي يضمن تعديل سلوكهم وأفكارهم السابقة؛ بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والفكري.

وحول شروط الالتحاق بالمركز؛ أكد أنه لكل النزلاء السعوديين فقط من سن 18- 24 عامًا، ولكافة أنواع قضاياهم، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية والجادة في التغيير وتعديل السلوك.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:23 AM

"الدويش" يدشّن مركزًا لتعديل سلوك شباب النزلاء داخل إصلاحية جدة

الأول من نوعه على مستوى المملكة ويضم نحو 65 نزيلًا كمرحلة أولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، مركز الشباب لتعديل سلوك النزلاء بإصلاحية جدة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى سجون المملكة ويضم نحو 65 نزيلًا كمرحلة أولية.

وقال الدويش: إن مركز الشباب يقدم خدماته بشكل رئيسي للنزلاء للفئة العمرية من 18- 24 عامًا، كونها أكثر المراحل العمرية حساسية في التعامل والتوجيه، وهو مركز متخصص في تعديل السلوك، وزرع الثقة بالنفس، والانضباط، وإكساب النزلاء مهارات معرفية ومهنًا حِرَفية، وبناء الشخصية وإدارة الوقت، بشكل مكثف عن بقية البرامج؛ بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية؛ إذ سيكون هو الخطوة التي تسبق الترشيح لبرنامج ثقة.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو احتواء أصحاب هذه الفئة العمرية وتوجيههم بالشكل الصحيح، ووضعهم على الطريق السليم الذي يضمن تعديل سلوكهم وأفكارهم السابقة؛ بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والفكري.

وحول شروط الالتحاق بالمركز؛ أكد أنه لكل النزلاء السعوديين فقط من سن 18- 24 عامًا، ولكافة أنواع قضاياهم، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية والجادة في التغيير وتعديل السلوك.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
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29 مليار ..

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23 إبريل
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