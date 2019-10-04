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عرضة وأوبريت ومبادرة.. شاهد احتفال معهد العاصمة النموذجي بيوم الوطن

فيما تجول "الطخيم" في المعرض الفني المصاحب واستمع لشرح من أحد الطلاب

رعى مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، احتفال المعهد بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية ومديري الأقسام والمشرفين وقادة الأقسام التعليمية بقاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد؛ حيث قام "الطخيم" بجولة على المعرض الفني المصاحب واستمع لشرح من أحد الطلاب عن محتوياته.

وأكد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن برنامج الاحتفال تضمن عدداً من الفقرات التي قدمها الإعلامي عبدالرحمن البشري، وفي كلمة لمدير عام المعهد نوَّه فيها بالعهد المبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وقدم التهنئة خلالها نيابة عن منسوبي ومنسوبات المعهد للقيادة الرشيدة، مذكراً بهمة مؤسس هذا الكيان المغفور له الملك عبدالعزيز ووصولاً إلى قمة العطاء سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله .

وأعلن "الطخيم"، خلال كلمته، عن إطلاق مبادرة ولاء التي تهدف إلى غرس المحبة والولاء لوطننا الغالي ولقيادته الرشيدة، وكذلك تهدف إلى الحفاظ على مقدراته، وتهتم المبادرة كذلك بالأسرة والمجتمع وتستمر طوال العام الدراسي.

ثم توالت فقرات الحفل؛ حيث قدمت قصيدة وطنية بعنوان "جبالنا الراسخة" لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف وأناشيد وطنية من طلاب المعهد ثم عرض مرئي بعنوان "وطن وإنجازات" من تنفيذ القسم المتوسط، ثم كلمة تعريفية عن برنامج "ولاء" قدمها الطالب مبارك القحطاني، ثم عرض مرئي بعنوان "وطن العزة والشموخ" من تنفيذ القسم الثانوي ثم قصيدة شعرية قدمها الطالب تركي المهنا، تلاها أوبريت "وطن الطموح" الذي شارك به المعهد في احتفالات النادي الأدبي بالرياض، وفي الختام العرضة السعودية بمشاركة المدير العام والعديد من قيادات المعهد.

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عرضة وأوبريت ومبادرة.. شاهد احتفال معهد العاصمة النموذجي بيوم الوطن
سبق

رعى مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، احتفال المعهد بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية ومديري الأقسام والمشرفين وقادة الأقسام التعليمية بقاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد؛ حيث قام "الطخيم" بجولة على المعرض الفني المصاحب واستمع لشرح من أحد الطلاب عن محتوياته.

وأكد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن برنامج الاحتفال تضمن عدداً من الفقرات التي قدمها الإعلامي عبدالرحمن البشري، وفي كلمة لمدير عام المعهد نوَّه فيها بالعهد المبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وقدم التهنئة خلالها نيابة عن منسوبي ومنسوبات المعهد للقيادة الرشيدة، مذكراً بهمة مؤسس هذا الكيان المغفور له الملك عبدالعزيز ووصولاً إلى قمة العطاء سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله .

وأعلن "الطخيم"، خلال كلمته، عن إطلاق مبادرة ولاء التي تهدف إلى غرس المحبة والولاء لوطننا الغالي ولقيادته الرشيدة، وكذلك تهدف إلى الحفاظ على مقدراته، وتهتم المبادرة كذلك بالأسرة والمجتمع وتستمر طوال العام الدراسي.

ثم توالت فقرات الحفل؛ حيث قدمت قصيدة وطنية بعنوان "جبالنا الراسخة" لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف وأناشيد وطنية من طلاب المعهد ثم عرض مرئي بعنوان "وطن وإنجازات" من تنفيذ القسم المتوسط، ثم كلمة تعريفية عن برنامج "ولاء" قدمها الطالب مبارك القحطاني، ثم عرض مرئي بعنوان "وطن العزة والشموخ" من تنفيذ القسم الثانوي ثم قصيدة شعرية قدمها الطالب تركي المهنا، تلاها أوبريت "وطن الطموح" الذي شارك به المعهد في احتفالات النادي الأدبي بالرياض، وفي الختام العرضة السعودية بمشاركة المدير العام والعديد من قيادات المعهد.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
05:55 PM

عرضة وأوبريت ومبادرة.. شاهد احتفال معهد العاصمة النموذجي بيوم الوطن

فيما تجول "الطخيم" في المعرض الفني المصاحب واستمع لشرح من أحد الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، احتفال المعهد بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية ومديري الأقسام والمشرفين وقادة الأقسام التعليمية بقاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد؛ حيث قام "الطخيم" بجولة على المعرض الفني المصاحب واستمع لشرح من أحد الطلاب عن محتوياته.

وأكد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن برنامج الاحتفال تضمن عدداً من الفقرات التي قدمها الإعلامي عبدالرحمن البشري، وفي كلمة لمدير عام المعهد نوَّه فيها بالعهد المبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وقدم التهنئة خلالها نيابة عن منسوبي ومنسوبات المعهد للقيادة الرشيدة، مذكراً بهمة مؤسس هذا الكيان المغفور له الملك عبدالعزيز ووصولاً إلى قمة العطاء سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله .

وأعلن "الطخيم"، خلال كلمته، عن إطلاق مبادرة ولاء التي تهدف إلى غرس المحبة والولاء لوطننا الغالي ولقيادته الرشيدة، وكذلك تهدف إلى الحفاظ على مقدراته، وتهتم المبادرة كذلك بالأسرة والمجتمع وتستمر طوال العام الدراسي.

ثم توالت فقرات الحفل؛ حيث قدمت قصيدة وطنية بعنوان "جبالنا الراسخة" لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف وأناشيد وطنية من طلاب المعهد ثم عرض مرئي بعنوان "وطن وإنجازات" من تنفيذ القسم المتوسط، ثم كلمة تعريفية عن برنامج "ولاء" قدمها الطالب مبارك القحطاني، ثم عرض مرئي بعنوان "وطن العزة والشموخ" من تنفيذ القسم الثانوي ثم قصيدة شعرية قدمها الطالب تركي المهنا، تلاها أوبريت "وطن الطموح" الذي شارك به المعهد في احتفالات النادي الأدبي بالرياض، وفي الختام العرضة السعودية بمشاركة المدير العام والعديد من قيادات المعهد.

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