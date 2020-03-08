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إيران: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

"الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع إلى 194 حالة والإصابات 6566

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصاً مصاباً بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.

وأشارت إلى تعافي 2134 شخصاً تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس "كورونا”.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "إيران" للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن البيان أنه في ضوء "القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر”.

وتعاني إيران تفشياً لفيروس “كورونا”، حيث سجلت أعلى معدلات الوفاة بالمرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

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إيران: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصاً مصاباً بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.

وأشارت إلى تعافي 2134 شخصاً تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس "كورونا”.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "إيران" للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن البيان أنه في ضوء "القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر”.

وتعاني إيران تفشياً لفيروس “كورونا”، حيث سجلت أعلى معدلات الوفاة بالمرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
02:35 PM

إيران: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

"الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع إلى 194 حالة والإصابات 6566

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصاً مصاباً بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.

وأشارت إلى تعافي 2134 شخصاً تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس "كورونا”.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "إيران" للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن البيان أنه في ضوء "القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر”.

وتعاني إيران تفشياً لفيروس “كورونا”، حيث سجلت أعلى معدلات الوفاة بالمرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

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