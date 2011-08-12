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"ابتسامة يتيم" يوزع ٢٠٠ سلة على أسر الأيتام في العيد

نفذ برنامجًا ترفيهيًّا لأطفالهم بمركز هابي تشيز بالرياض

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية برنامج "ابتسامة يتيم"، بالشراكة مع دار الحضانة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورعاية "سبكيم"، وذلك بمناسبة عيد الأضحي، ويهدف إلى دعم أسر الأيتام بعدد ٢٠٠ سلة غذائية تم توزيعها يوم عرفة، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي استفاد منه أكثر من ٢٣٠ يتيمًا في مركز هابي تشيز للأطفال ولمدة ٣ أيّام؛ بدأ من أول أيّام العيد وشمل برنامجاً ترفيهياً وتعليمياً، مع توزيع هدايا لجميع الأطفال ووجبات غذائية.

وعُقد البرنامج تحت رعاية شركة سبكيم امتداداً لتميزها في دعم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر جزءًا من نهج الشركة وريادتها؛ حيث إن هذا البرنامج ضمن خطة برامج تم دعمها مؤخراً بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث دأبت الشركة على الاهتمام بفئات الأيتام وذوي الإعاقة وتمكينهم ودعم كل ما يخصهم من برامج مسؤولية اجتماعية.


يشار إلى أن البرنامج تم بمشاركة مركز هابي تشيز الذي قام بتوفير كل متطلبات الأطفال الترفيهية، وحقق اسمه نجاحاً كبيراً في عالم الترفيه، كما تميز بتفعيل دوره في برامج المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال استضافتهم وتوفير أجواء الفرح لهم، بتوجيه ومتابعة الأستاذ محمد العثيم المدير التنفيذي لشركة العثيم المتحدة؛ وهي المشغل الحصري لمراكز هابي تشيز في المملكة العربية السعودية.

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"ابتسامة يتيم" يوزع ٢٠٠ سلة على أسر الأيتام في العيد
سبق

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية برنامج "ابتسامة يتيم"، بالشراكة مع دار الحضانة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورعاية "سبكيم"، وذلك بمناسبة عيد الأضحي، ويهدف إلى دعم أسر الأيتام بعدد ٢٠٠ سلة غذائية تم توزيعها يوم عرفة، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي استفاد منه أكثر من ٢٣٠ يتيمًا في مركز هابي تشيز للأطفال ولمدة ٣ أيّام؛ بدأ من أول أيّام العيد وشمل برنامجاً ترفيهياً وتعليمياً، مع توزيع هدايا لجميع الأطفال ووجبات غذائية.

وعُقد البرنامج تحت رعاية شركة سبكيم امتداداً لتميزها في دعم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر جزءًا من نهج الشركة وريادتها؛ حيث إن هذا البرنامج ضمن خطة برامج تم دعمها مؤخراً بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث دأبت الشركة على الاهتمام بفئات الأيتام وذوي الإعاقة وتمكينهم ودعم كل ما يخصهم من برامج مسؤولية اجتماعية.


يشار إلى أن البرنامج تم بمشاركة مركز هابي تشيز الذي قام بتوفير كل متطلبات الأطفال الترفيهية، وحقق اسمه نجاحاً كبيراً في عالم الترفيه، كما تميز بتفعيل دوره في برامج المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال استضافتهم وتوفير أجواء الفرح لهم، بتوجيه ومتابعة الأستاذ محمد العثيم المدير التنفيذي لشركة العثيم المتحدة؛ وهي المشغل الحصري لمراكز هابي تشيز في المملكة العربية السعودية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:10 PM

"ابتسامة يتيم" يوزع ٢٠٠ سلة على أسر الأيتام في العيد

نفذ برنامجًا ترفيهيًّا لأطفالهم بمركز هابي تشيز بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية برنامج "ابتسامة يتيم"، بالشراكة مع دار الحضانة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورعاية "سبكيم"، وذلك بمناسبة عيد الأضحي، ويهدف إلى دعم أسر الأيتام بعدد ٢٠٠ سلة غذائية تم توزيعها يوم عرفة، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي استفاد منه أكثر من ٢٣٠ يتيمًا في مركز هابي تشيز للأطفال ولمدة ٣ أيّام؛ بدأ من أول أيّام العيد وشمل برنامجاً ترفيهياً وتعليمياً، مع توزيع هدايا لجميع الأطفال ووجبات غذائية.

وعُقد البرنامج تحت رعاية شركة سبكيم امتداداً لتميزها في دعم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر جزءًا من نهج الشركة وريادتها؛ حيث إن هذا البرنامج ضمن خطة برامج تم دعمها مؤخراً بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث دأبت الشركة على الاهتمام بفئات الأيتام وذوي الإعاقة وتمكينهم ودعم كل ما يخصهم من برامج مسؤولية اجتماعية.


يشار إلى أن البرنامج تم بمشاركة مركز هابي تشيز الذي قام بتوفير كل متطلبات الأطفال الترفيهية، وحقق اسمه نجاحاً كبيراً في عالم الترفيه، كما تميز بتفعيل دوره في برامج المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال استضافتهم وتوفير أجواء الفرح لهم، بتوجيه ومتابعة الأستاذ محمد العثيم المدير التنفيذي لشركة العثيم المتحدة؛ وهي المشغل الحصري لمراكز هابي تشيز في المملكة العربية السعودية.

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