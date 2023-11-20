النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. شلالات الداهنة ترسم لوحة فنية شمال شقراء

"الطويل": رصد المشهد بكاميراته الطائرة وخص بها "سبق"

شكّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق عدة من المملكة، مناظر طبيعية بديعة دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار التي طال انتظارهم لها.

وفي هذا السياق تدفقت شلالات "الداهنة" شمال شرق محافظة شقراء بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة.

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بأجهزة التقنية المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صور ومقطع فيديو، مساء أمس، من الجو بكاميراته الطائرة، لشلالات الداهنة عند تدفق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.

شلالات الداهنة شقراء أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. شلالات الداهنة ترسم لوحة فنية شمال شقراء
سبق

شكّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق عدة من المملكة، مناظر طبيعية بديعة دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار التي طال انتظارهم لها.

وفي هذا السياق تدفقت شلالات "الداهنة" شمال شرق محافظة شقراء بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة.

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بأجهزة التقنية المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صور ومقطع فيديو، مساء أمس، من الجو بكاميراته الطائرة، لشلالات الداهنة عند تدفق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
11:20 AM

شاهد.. شلالات الداهنة ترسم لوحة فنية شمال شقراء

"الطويل": رصد المشهد بكاميراته الطائرة وخص بها "سبق"

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
1
4,514

شكّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق عدة من المملكة، مناظر طبيعية بديعة دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار التي طال انتظارهم لها.

وفي هذا السياق تدفقت شلالات "الداهنة" شمال شرق محافظة شقراء بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة.

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بأجهزة التقنية المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صور ومقطع فيديو، مساء أمس، من الجو بكاميراته الطائرة، لشلالات الداهنة عند تدفق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,736
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,468
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,852
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,151

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة