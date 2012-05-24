وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر.

إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل الحوثيين جنوب البحر الأحمر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-24 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر. وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 09:54 AM

إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل الحوثيين جنوب البحر الأحمر التحالف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر.

وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.