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إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل الحوثيين جنوب البحر الأحمر

التحالف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر.

وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.

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إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل الحوثيين جنوب البحر الأحمر
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر.

وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
09:54 AM

إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل الحوثيين جنوب البحر الأحمر

التحالف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,687

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر.

وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.

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