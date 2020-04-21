إسبانيا.. 430 وفاة و3968 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.