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إسبانيا.. 430 وفاة و3968 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات 21282 حالة والإصابات 204178

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. 430 وفاة و3968 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:37 PM

إسبانيا.. 430 وفاة و3968 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات 21282 حالة والإصابات 204178

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178 حالة.

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