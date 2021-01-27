النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني مكة" يحذّر من عواصف ترابية تضرب هذه المحافظات

تبدأ عند الساعة 9 صباحاً ومصحوبة برياح سطحية نشطة

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من حالة جوية تتعرض لها عشر محافظات ومراكز بالمنطقة، وبيّن أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تلقّى تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جويه تتعرض لها المنطقة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها، والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.

وتبدأ الحالة الجوية -كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- من الـ9 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني مكة" يحذّر من عواصف ترابية تضرب هذه المحافظات
سبق

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من حالة جوية تتعرض لها عشر محافظات ومراكز بالمنطقة، وبيّن أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تلقّى تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جويه تتعرض لها المنطقة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها، والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.

وتبدأ الحالة الجوية -كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- من الـ9 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:14 AM

"مدني مكة" يحذّر من عواصف ترابية تضرب هذه المحافظات

تبدأ عند الساعة 9 صباحاً ومصحوبة برياح سطحية نشطة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
674

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من حالة جوية تتعرض لها عشر محافظات ومراكز بالمنطقة، وبيّن أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تلقّى تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جويه تتعرض لها المنطقة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها، والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.

وتبدأ الحالة الجوية -كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة- من الـ9 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,842
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,522
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,641
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,620

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة