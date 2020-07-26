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شاهد.. أمطار وسيول جازان تتواصل .. و"المدني" يحذر: لا تقربوا مجاريها

اجتاحت عددًا من الطرق .. وتحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالمنطقة بعدم الاقتراب من مجاري السيول.

وتفصيلاً، تشهد عددٌ من المواقع شمال شرق جازان في هذه الأثناء أمطارًا وسيولاً متواصلة من بينها سيول شهدان وسِر ووعال وعدد من الأودية في محافظات الداير وهروب واجتاحت السيول عددًا من الطرق في المحافظات.

ورصدت مقاطع فيديو مشاهد من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة اليوم، فيما جدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

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شاهد.. أمطار وسيول جازان تتواصل .. و"المدني" يحذر: لا تقربوا مجاريها
سبق

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالمنطقة بعدم الاقتراب من مجاري السيول.

وتفصيلاً، تشهد عددٌ من المواقع شمال شرق جازان في هذه الأثناء أمطارًا وسيولاً متواصلة من بينها سيول شهدان وسِر ووعال وعدد من الأودية في محافظات الداير وهروب واجتاحت السيول عددًا من الطرق في المحافظات.

ورصدت مقاطع فيديو مشاهد من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة اليوم، فيما جدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
10:57 PM

شاهد.. أمطار وسيول جازان تتواصل .. و"المدني" يحذر: لا تقربوا مجاريها

اجتاحت عددًا من الطرق .. وتحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة

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محمد المواسي - جازان
2
2,256

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان منذ وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالمنطقة بعدم الاقتراب من مجاري السيول.

وتفصيلاً، تشهد عددٌ من المواقع شمال شرق جازان في هذه الأثناء أمطارًا وسيولاً متواصلة من بينها سيول شهدان وسِر ووعال وعدد من الأودية في محافظات الداير وهروب واجتاحت السيول عددًا من الطرق في المحافظات.

ورصدت مقاطع فيديو مشاهد من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة اليوم، فيما جدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

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