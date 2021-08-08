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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
07:03 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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