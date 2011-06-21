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تعيين عمر حريري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ

خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلّد خلالها عديداً من المناصب

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2021.

ويمتلك حريري خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلّد خلالها عديداً من المناصب القيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان حريري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ عام 2018م، وعمل على تطوير وتنفيذ إستراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس إكسبريس، ومنصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل إكسبريس.

ويتولى حريري عضوية عديد من مجالس الإدارات واللجان في كل من: استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة، كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعيين عمر حريري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ
سبق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2021.

ويمتلك حريري خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلّد خلالها عديداً من المناصب القيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان حريري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ عام 2018م، وعمل على تطوير وتنفيذ إستراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس إكسبريس، ومنصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل إكسبريس.

ويتولى حريري عضوية عديد من مجالس الإدارات واللجان في كل من: استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة، كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
10:58 AM

تعيين عمر حريري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ

خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلّد خلالها عديداً من المناصب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2021.

ويمتلك حريري خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلّد خلالها عديداً من المناصب القيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان حريري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ عام 2018م، وعمل على تطوير وتنفيذ إستراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس إكسبريس، ومنصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل إكسبريس.

ويتولى حريري عضوية عديد من مجالس الإدارات واللجان في كل من: استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة، كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.

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