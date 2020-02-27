شاهد.. سفارة المملكة بالبحرين تزور المواطنين المصابين بكورونا

أكدت متابعتها باهتمام الحالة الصحية للمواطنين السعوديين

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز؛ وفدًا من السفارة، اليوم، بزيارة المواطنين السعوديين المصابين بفيروس كورنا (COVID-19) الذين يتلقون العلاج في مركز إبراهيم كانوا؛ للاطمئنان على صحتهم والوقوف على سير علاجهم.



وأكدت السفارة أنها تتابع باهتمام، الحالة الصحية للمواطنين السعوديين المصابين بالفيروس، والذين يتلقون العناية الصحية اللازمة في مملكة البحرين، وذلك منذ اللحظات الأولى لتلقيها نبأ إصابتهم بهذا المرض.



وقامت السفارة بالتواصل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وفق التنسيق القائم بين الجهات الصحية بين البلدين الشقيقين.



وطالبت السفارة هناك جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة بمملكة البحرين الشقيقة للوقاية من الإصابة بالفيروس، ودعتهم للتواصل مع السفارة في أي وقت على الأرقام: ‪0097317537722‬ - ‪0097333500012‬.