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2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم

قبل الوقوف بصعيد عرفات الطاهر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:39 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:29 AM

2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم

قبل الوقوف بصعيد عرفات الطاهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
2
1,982

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.

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