2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم

قبل الوقوف بصعيد عرفات الطاهر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.