2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم

2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم
قبل الوقوف بصعيد عرفات الطاهر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-08-10
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:39 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:29 AM
2.096.023 حاجًّا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم
قبل الوقوف بصعيد عرفات الطاهر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ مليونين وستة وتسعين ألفًا وثلاثة وعشرين حاجًّا وحاجة.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة؛ إذ ستعلن عددهم الهيئة صباح التاسع من ذي الحجة.