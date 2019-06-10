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بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض 14 شوال للطلاب

16 شوال للطالبات.. كذلك كليات التقنية.. والإجراءات عبر بوابة القبول

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في 14 شوال المقبل للطلاب و16 شوال للطالبات.
وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.
وحدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وبالنسبة لمواعيد قبول الطالبات فقد حدّدت على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).
وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

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بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض 14 شوال للطلاب
سبق

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في 14 شوال المقبل للطلاب و16 شوال للطالبات.
وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.
وحدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وبالنسبة لمواعيد قبول الطالبات فقد حدّدت على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).
وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
03:13 PM

بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض 14 شوال للطلاب

16 شوال للطالبات.. كذلك كليات التقنية.. والإجراءات عبر بوابة القبول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في 14 شوال المقبل للطلاب و16 شوال للطالبات.
وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.
وحدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وبالنسبة لمواعيد قبول الطالبات فقد حدّدت على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).
وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

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