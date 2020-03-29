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الرئيس الغاني يفرض قيودًا جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا

لمدة أسبوعين قابليْن للمراجعة.. بداية من يوم الاثنين

أقر رئيس غانا أكوفو أدو، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابليْن للمراجعة؛ بداية من يوم الاثنين القادم؛ وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلن في كلمة له اليوم، عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد؛ لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور؛ للمساعدة في رعاية المحتاجين؛ مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للتوقي منه.

وتحدّث في سياق كلمته عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى حالات الإصابة فيها؛ وخاصة إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر؛ مشيرًا إلى أن نحو 97٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.

وأكد الرئيس الغاني، أن كل جهود السلطات في بلاده تهدف إلى تحديد ووقف استيراد الفيروس واحتواء انتشاره، مع توفير الرعاية الكافية للمرضى، والحد من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

فيروس كورونا الجديد أكونو أدو

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الغاني يفرض قيودًا جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا
سبق

أقر رئيس غانا أكوفو أدو، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابليْن للمراجعة؛ بداية من يوم الاثنين القادم؛ وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلن في كلمة له اليوم، عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد؛ لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور؛ للمساعدة في رعاية المحتاجين؛ مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للتوقي منه.

وتحدّث في سياق كلمته عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى حالات الإصابة فيها؛ وخاصة إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر؛ مشيرًا إلى أن نحو 97٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.

وأكد الرئيس الغاني، أن كل جهود السلطات في بلاده تهدف إلى تحديد ووقف استيراد الفيروس واحتواء انتشاره، مع توفير الرعاية الكافية للمرضى، والحد من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:34 AM

الرئيس الغاني يفرض قيودًا جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا

لمدة أسبوعين قابليْن للمراجعة.. بداية من يوم الاثنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقر رئيس غانا أكوفو أدو، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابليْن للمراجعة؛ بداية من يوم الاثنين القادم؛ وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلن في كلمة له اليوم، عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد؛ لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور؛ للمساعدة في رعاية المحتاجين؛ مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للتوقي منه.

وتحدّث في سياق كلمته عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى حالات الإصابة فيها؛ وخاصة إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر؛ مشيرًا إلى أن نحو 97٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.

وأكد الرئيس الغاني، أن كل جهود السلطات في بلاده تهدف إلى تحديد ووقف استيراد الفيروس واحتواء انتشاره، مع توفير الرعاية الكافية للمرضى، والحد من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

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