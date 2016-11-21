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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري

اشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على رفع الوعي المجتمعي وتعزيزه

نظّم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ملتقى توعوياً وتثقيفياً عن مرض السكري، بكورنيش الخُبر الشمالي، ضمن برامج المستشفى المجتمعية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرض.

واشتمل برنامج الملتقى على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، التي تركز على رفع الوعي المجتمعي وتعزيزه حول المرض وأنواعه وسبل الوقاية منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن علاجه، والطرق المثلى للتعايش مع المرض بأمان، كما تم توزيع المطبوعات الإرشادية الخاصة بالمرض، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية، وفحوصات قياس السكري، وأيضاً فحص العلامات الحيوية للجمهور.

وسلّط الملتقى الضوء على موضوعات، مثل: إنجازات مصابي السكري والأنسولين كعلاج للمرض وتطوره خلال "100" عام، وكذلك تكنولوجيا السكر، والغذاء الصحي، إضافة إلى توفير ألعاب متنوعة للأطفال في مساحات خاصة بهم، وتنظيم بعض المسابقات؛ كالجري وسباق الدرّاجات الهوائية، لتحفيز الحضور على اتباع نمط حياة تتوافر فيه المعايير الصحية من رياضة وتغذية، وابتعاد عن العادات الضارة، وشهد الملتقى حضوراً كثيفاً، تفاعل بشكل كبير مع البرامج والأنشطة والرسائل.

وقال عبدالله التركي؛ المدير العام للمستشفى، إن الملتقى يأتي ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية للمستشفى الذي دأب منذ افتتاحه على المشاركة باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية بفعالية، ويرسل عبرها رسائلها الارشادية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة.

يُشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإصابة بالمرض بالمملكة تجاوز الـ "27 %"، علماً بأنه المسبّب الرئيس لكثير من الأمراض الخطيرة؛ كالعمى والفشل الكلوي، والإضرار بالجهاز العصبي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وغيرها، وخطورة المرض وارتفاع معدلات الإصابة به، يحتمان تضافر وتكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لمحاربته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري
سبق

نظّم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ملتقى توعوياً وتثقيفياً عن مرض السكري، بكورنيش الخُبر الشمالي، ضمن برامج المستشفى المجتمعية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرض.

واشتمل برنامج الملتقى على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، التي تركز على رفع الوعي المجتمعي وتعزيزه حول المرض وأنواعه وسبل الوقاية منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن علاجه، والطرق المثلى للتعايش مع المرض بأمان، كما تم توزيع المطبوعات الإرشادية الخاصة بالمرض، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية، وفحوصات قياس السكري، وأيضاً فحص العلامات الحيوية للجمهور.

وسلّط الملتقى الضوء على موضوعات، مثل: إنجازات مصابي السكري والأنسولين كعلاج للمرض وتطوره خلال "100" عام، وكذلك تكنولوجيا السكر، والغذاء الصحي، إضافة إلى توفير ألعاب متنوعة للأطفال في مساحات خاصة بهم، وتنظيم بعض المسابقات؛ كالجري وسباق الدرّاجات الهوائية، لتحفيز الحضور على اتباع نمط حياة تتوافر فيه المعايير الصحية من رياضة وتغذية، وابتعاد عن العادات الضارة، وشهد الملتقى حضوراً كثيفاً، تفاعل بشكل كبير مع البرامج والأنشطة والرسائل.

وقال عبدالله التركي؛ المدير العام للمستشفى، إن الملتقى يأتي ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية للمستشفى الذي دأب منذ افتتاحه على المشاركة باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية بفعالية، ويرسل عبرها رسائلها الارشادية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة.

يُشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإصابة بالمرض بالمملكة تجاوز الـ "27 %"، علماً بأنه المسبّب الرئيس لكثير من الأمراض الخطيرة؛ كالعمى والفشل الكلوي، والإضرار بالجهاز العصبي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وغيرها، وخطورة المرض وارتفاع معدلات الإصابة به، يحتمان تضافر وتكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لمحاربته.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري

اشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على رفع الوعي المجتمعي وتعزيزه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ملتقى توعوياً وتثقيفياً عن مرض السكري، بكورنيش الخُبر الشمالي، ضمن برامج المستشفى المجتمعية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرض.

واشتمل برنامج الملتقى على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، التي تركز على رفع الوعي المجتمعي وتعزيزه حول المرض وأنواعه وسبل الوقاية منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن علاجه، والطرق المثلى للتعايش مع المرض بأمان، كما تم توزيع المطبوعات الإرشادية الخاصة بالمرض، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية، وفحوصات قياس السكري، وأيضاً فحص العلامات الحيوية للجمهور.

وسلّط الملتقى الضوء على موضوعات، مثل: إنجازات مصابي السكري والأنسولين كعلاج للمرض وتطوره خلال "100" عام، وكذلك تكنولوجيا السكر، والغذاء الصحي، إضافة إلى توفير ألعاب متنوعة للأطفال في مساحات خاصة بهم، وتنظيم بعض المسابقات؛ كالجري وسباق الدرّاجات الهوائية، لتحفيز الحضور على اتباع نمط حياة تتوافر فيه المعايير الصحية من رياضة وتغذية، وابتعاد عن العادات الضارة، وشهد الملتقى حضوراً كثيفاً، تفاعل بشكل كبير مع البرامج والأنشطة والرسائل.

وقال عبدالله التركي؛ المدير العام للمستشفى، إن الملتقى يأتي ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية للمستشفى الذي دأب منذ افتتاحه على المشاركة باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية بفعالية، ويرسل عبرها رسائلها الارشادية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة.

يُشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإصابة بالمرض بالمملكة تجاوز الـ "27 %"، علماً بأنه المسبّب الرئيس لكثير من الأمراض الخطيرة؛ كالعمى والفشل الكلوي، والإضرار بالجهاز العصبي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وغيرها، وخطورة المرض وارتفاع معدلات الإصابة به، يحتمان تضافر وتكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لمحاربته.

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