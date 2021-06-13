الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر
خالد علي
سبق
2020-06-13
أكدت الخطوط السعودية أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.
وقالت "الخطوط" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:10 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:23 PM
الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر
المسموح بها لعودة المقيمين المغادرين والمقدمين على "عودة"
أكدت الخطوط السعودية أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.
وقالت "الخطوط" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.