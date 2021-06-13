أكدت الخطوط السعودية أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر. وقالت "الخطوط" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر خالد علي سبق 2020-06-13 أكدت الخطوط السعودية أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.



وقالت "الخطوط" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 01:10 PM

اخر تعديل 13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 02:23 PM

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر المسموح بها لعودة المقيمين المغادرين والمقدمين على "عودة"





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أكدت الخطوط السعودية أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.



وقالت "الخطوط" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.