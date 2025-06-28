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الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري
سبق

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:54 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:26 AM

الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,016

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم".

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200 مليون

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