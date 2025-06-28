الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم".