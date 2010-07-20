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فرق "الموارد البشرية" بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام الأضحى

أسفرت عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة

واصلت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية

جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى حيث أسفرت الجولات عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: "أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات".

وقال الحربي إن تلك الجولات الرقابية تأتي تأكيدًا على موقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعياً جميع

عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق "الموارد البشرية" بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام الأضحى
سبق

واصلت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية

جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى حيث أسفرت الجولات عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: "أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات".

وقال الحربي إن تلك الجولات الرقابية تأتي تأكيدًا على موقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعياً جميع

عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
11:55 PM

فرق "الموارد البشرية" بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام الأضحى

أسفرت عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية

جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى حيث أسفرت الجولات عن تنفيذ أكثر من ألف جولة رقابية ورصد ما يقارب من 200 مخالفة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: "أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات".

وقال الحربي إن تلك الجولات الرقابية تأتي تأكيدًا على موقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعياً جميع

عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

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