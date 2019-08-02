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شاهد.. تفويج 400 ألف حاج في اجتماع للكشافة السعودية ومطوفي العرب

"بن جحلان": سُلمت مواقع تسكين الجوالة المشاركين ونوقشت جوانب للتيسير

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مساء أمس في مكة المكرمة، اجتماعًا ناقشت فيه آليه العمل الميداني لتفويج 400 ألف حاج، والعديد من المحاور التي تساهم في تطوير المَهمة، وتسهيل عملية التفويج للمشاعر المقدسة؛ وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الدكتور شادي مسكي وعدد من قيادات المؤسسة، وقائد المجموعات في جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن جحلان وقائد مجموعة التفويج عبداللطيف الزعبي.

وأوضح "بن جحلان"، أنه تم في الاجتماع تسليم مواقع تسكين الجوالة المشاركين في تفويج الحجاج، ومناقشة بعض الجوانب التي من شأنها تفويج أكثر من 400 ألف حاج من حجاج الدول العربية بيُسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن تجربة المشاركة في تفويج حجاج الدول العربية للعام الرابع على التوالي؛ تؤكد نجاح التجربة التي يشارك فيها 400 جوال يقومون بتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى مرمى الجمرات، ثم إرجاعهم إلى مخيماتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة الحج، والالتزام بالجداول المعدة مسبقًا للتفويج.

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شاهد.. تفويج 400 ألف حاج في اجتماع للكشافة السعودية ومطوفي العرب
سبق

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مساء أمس في مكة المكرمة، اجتماعًا ناقشت فيه آليه العمل الميداني لتفويج 400 ألف حاج، والعديد من المحاور التي تساهم في تطوير المَهمة، وتسهيل عملية التفويج للمشاعر المقدسة؛ وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الدكتور شادي مسكي وعدد من قيادات المؤسسة، وقائد المجموعات في جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن جحلان وقائد مجموعة التفويج عبداللطيف الزعبي.

وأوضح "بن جحلان"، أنه تم في الاجتماع تسليم مواقع تسكين الجوالة المشاركين في تفويج الحجاج، ومناقشة بعض الجوانب التي من شأنها تفويج أكثر من 400 ألف حاج من حجاج الدول العربية بيُسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن تجربة المشاركة في تفويج حجاج الدول العربية للعام الرابع على التوالي؛ تؤكد نجاح التجربة التي يشارك فيها 400 جوال يقومون بتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى مرمى الجمرات، ثم إرجاعهم إلى مخيماتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة الحج، والالتزام بالجداول المعدة مسبقًا للتفويج.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
02:37 PM

شاهد.. تفويج 400 ألف حاج في اجتماع للكشافة السعودية ومطوفي العرب

"بن جحلان": سُلمت مواقع تسكين الجوالة المشاركين ونوقشت جوانب للتيسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مساء أمس في مكة المكرمة، اجتماعًا ناقشت فيه آليه العمل الميداني لتفويج 400 ألف حاج، والعديد من المحاور التي تساهم في تطوير المَهمة، وتسهيل عملية التفويج للمشاعر المقدسة؛ وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الدكتور شادي مسكي وعدد من قيادات المؤسسة، وقائد المجموعات في جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن جحلان وقائد مجموعة التفويج عبداللطيف الزعبي.

وأوضح "بن جحلان"، أنه تم في الاجتماع تسليم مواقع تسكين الجوالة المشاركين في تفويج الحجاج، ومناقشة بعض الجوانب التي من شأنها تفويج أكثر من 400 ألف حاج من حجاج الدول العربية بيُسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن تجربة المشاركة في تفويج حجاج الدول العربية للعام الرابع على التوالي؛ تؤكد نجاح التجربة التي يشارك فيها 400 جوال يقومون بتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى مرمى الجمرات، ثم إرجاعهم إلى مخيماتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة الحج، والالتزام بالجداول المعدة مسبقًا للتفويج.

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