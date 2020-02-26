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توقيع اتفاقية بين فرع "التنمية الاجتماعية" بالرياض ومعهد المستقبل

لتأهيل وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، ومعهد مستقبل المعرفة العالي، الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك، لتأهيل وتدريب وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام من الجنسين ومستفيدي ومستفيدات مكاتب الضمان الاجتماعي.

مثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، د. يوسف بن مسفر السيالي، ومن معهد مستقبل المعرفة العالي: المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الغانم.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير فرع الموارد والتنمية بالمنطقة، علي القباني، ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، وبعض القيادات في الجهتين.

وأوضح "السيالي" أن الاتفاقية تنصّ على إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة والدورات التطويرية والدبلومات المنتهية بالتوظيف في كل المجالات، وتدريب المستهدفين والمستهدفات من الأيتام ومستفيدي الضمان؛ على العديد من المهارات والفنون والمعارف التي يتطلّبها سوق العمل لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية، والوصول إلى الأهداف المشتركة بين الجهتين.

وقال إن هذه الشراكات تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية وبقية القطاعات الأهلية والقطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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توقيع اتفاقية بين فرع "التنمية الاجتماعية" بالرياض ومعهد المستقبل
سبق

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، ومعهد مستقبل المعرفة العالي، الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك، لتأهيل وتدريب وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام من الجنسين ومستفيدي ومستفيدات مكاتب الضمان الاجتماعي.

مثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، د. يوسف بن مسفر السيالي، ومن معهد مستقبل المعرفة العالي: المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الغانم.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير فرع الموارد والتنمية بالمنطقة، علي القباني، ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، وبعض القيادات في الجهتين.

وأوضح "السيالي" أن الاتفاقية تنصّ على إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة والدورات التطويرية والدبلومات المنتهية بالتوظيف في كل المجالات، وتدريب المستهدفين والمستهدفات من الأيتام ومستفيدي الضمان؛ على العديد من المهارات والفنون والمعارف التي يتطلّبها سوق العمل لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية، والوصول إلى الأهداف المشتركة بين الجهتين.

وقال إن هذه الشراكات تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية وبقية القطاعات الأهلية والقطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:08 PM

توقيع اتفاقية بين فرع "التنمية الاجتماعية" بالرياض ومعهد المستقبل

لتأهيل وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، ومعهد مستقبل المعرفة العالي، الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك، لتأهيل وتدريب وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام من الجنسين ومستفيدي ومستفيدات مكاتب الضمان الاجتماعي.

مثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، د. يوسف بن مسفر السيالي، ومن معهد مستقبل المعرفة العالي: المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الغانم.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير فرع الموارد والتنمية بالمنطقة، علي القباني، ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، وبعض القيادات في الجهتين.

وأوضح "السيالي" أن الاتفاقية تنصّ على إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة والدورات التطويرية والدبلومات المنتهية بالتوظيف في كل المجالات، وتدريب المستهدفين والمستهدفات من الأيتام ومستفيدي الضمان؛ على العديد من المهارات والفنون والمعارف التي يتطلّبها سوق العمل لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية، والوصول إلى الأهداف المشتركة بين الجهتين.

وقال إن هذه الشراكات تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية وبقية القطاعات الأهلية والقطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

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