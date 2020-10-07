مركز التواصل والمعرفة المالية يناقش التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات الجديد

من خلال لقاء افتراضي مساء اليوم بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري

ينظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" "مبادرة وزارة المالية" بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ لقاءً افتراضيًّا بعنوان "دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد"، وذلك مساء اليوم الأربعاء ٢٠ صفر ١٤٤٢هـ الموافق ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٠م، ضمن جهوده في الإثراء المعرفي في الجانب المالي والاقتصادي.

ويشارك في اللقاء كلٌّ من: الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، ماجد التركي مدير الإدارة القانونية بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويدير اللقاء عبدالعزيز الدحيم وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة.

ويناقش ضيوف اللقاء الاعتبارات التي تؤخذ في تحديد آليات وشروط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك دور القيمة المضافة في التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في تعزيز كفاءة العقود الحكومية.

يذكر أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.