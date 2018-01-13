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"صالح": قد ندعو الجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا حصل غزو

اعتبر الاعتراف بالمجلس الرئاسي تجاهلًا لإرادة الشعب

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم (الأحد)، أن "بلاده قد تضطر إلى دعوة للجيش المصري للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا".

واعتبر "صالح" في كلمة بالبرلمان المصري أن "اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الرئاسي الليبي والذي أقل ما يوصف به هو الخيانة، بمثابة تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وطالب رئيس البرلمان الليبي بموقف عربي موحد، لتأييد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب.

وأشار "صالح" إلى أن أي اتفاقيات ومعاهدات لم يُصدق عليها من جانب مجلس النواب تُعد باطلة ولاغية، وكذلك دعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي.

رئيس البرلمان الليبي التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا الجيش المصري

الرئيسية/ أخبار العالم

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"صالح": قد ندعو الجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا حصل غزو
سبق

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم (الأحد)، أن "بلاده قد تضطر إلى دعوة للجيش المصري للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا".

واعتبر "صالح" في كلمة بالبرلمان المصري أن "اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الرئاسي الليبي والذي أقل ما يوصف به هو الخيانة، بمثابة تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وطالب رئيس البرلمان الليبي بموقف عربي موحد، لتأييد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب.

وأشار "صالح" إلى أن أي اتفاقيات ومعاهدات لم يُصدق عليها من جانب مجلس النواب تُعد باطلة ولاغية، وكذلك دعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
05:45 PM

"صالح": قد ندعو الجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا حصل غزو

اعتبر الاعتراف بالمجلس الرئاسي تجاهلًا لإرادة الشعب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
16,197

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم (الأحد)، أن "بلاده قد تضطر إلى دعوة للجيش المصري للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا".

واعتبر "صالح" في كلمة بالبرلمان المصري أن "اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الرئاسي الليبي والذي أقل ما يوصف به هو الخيانة، بمثابة تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وطالب رئيس البرلمان الليبي بموقف عربي موحد، لتأييد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب.

وأشار "صالح" إلى أن أي اتفاقيات ومعاهدات لم يُصدق عليها من جانب مجلس النواب تُعد باطلة ولاغية، وكذلك دعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي.

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