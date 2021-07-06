"الصحة": تسجيل 1277 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1080 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 1277 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1080 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-07-06
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
03:39 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:28 PM
"الصحة": تسجيل 1277 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1080 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.