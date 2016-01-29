النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا

خلال آخر 24 ساعة وفق حصيلة رسمية في البلاد الثلاث

سجَّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 851 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 469990 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة أنها سجلت 22 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8246، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 447866.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية 277 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106887 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالة.

لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا
سبق

سجَّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 851 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 469990 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة أنها سجلت 22 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8246، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 447866.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية 277 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106887 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
09:24 PM

كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا

خلال آخر 24 ساعة وفق حصيلة رسمية في البلاد الثلاث

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
38

سجَّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 851 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 469990 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة أنها سجلت 22 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8246، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 447866.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية 277 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106887 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,142
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة