"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة
أعلن عن البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وفق أعلى معايير السلامة
قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.
وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وزير النقل
صالح الجاسر
"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-10
قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.
وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
03:51 PM
"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة
أعلن عن البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وفق أعلى معايير السلامة
قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.
وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.